Bloomberg: “RIGI: promesas de dólares, realidad de concentración.”

El RIGI concentra inversiones por unos USD 85.000 millones, dominadas por minería (litio y cobre) y energía (petróleo, gas y GNL), con epicentros en San Juan, Catamarca, Neuquén y Río Negro. Tierra del Fuego, junto con otras diez provincias, queda al margen, lo que revela un esquema extractivo y desigual.
Radiografía del RIGI (abril 2026) Volumen y origen
- Total de proyectos presentados: 36 iniciativas por USD 85.000 millones.
- Proyectos aprobados: 12, por USD 17.198 millones.
- Empresas participantes: 44 compañías de 10 países.
- Ingresos efectivos al BCRA: USD 1.205 millones (neto: USD 762 millones).
Sectores principales
- Minería: USD 46.425 millones (cobre y litio como motores).
- Gas y petróleo: USD 37.255 millones, con foco en Vaca Muerta y proyectos de GNL.
- Infraestructura energética y logística: gasoductos, puertos y transporte.
Provincias beneficiadas vs. relegadas
|Provincia
|Inversión estimada
|Empleos proyectados
|Sectores
|San Juan
|USD 25.085 M
|56.989
|Cobre, oro (Josemaría, Pachón, Los Azules, Veladero)
|Catamarca
|USD 9.854 M
|18.127
|Litio (Agua Rica, Sal de Vida, Fénix)
|Neuquén
|USD 12.498 M
|14.468
|Petróleo y gas (Vaca Muerta)
|Río Negro
|USD 18.944 M
|6.478
|Energía y logística
|Salta
|USD 8.519 M
|12.114
|Litio y cobre
|Santa Fe
|USD 327 M
|10.178
|Infraestructura y logística
|Mendoza
|USD 841 M
|6.684
|Minería y energía
|Buenos Aires
|USD 831 M
|5.252
|Puertos y logística
|Jujuy, La Pampa, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero
|montos menores
|<8.000
|Litio, infraestructura
Sin proyectos RIGI: Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Rioja, Misiones, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán.
Modelo extractivo: el RIGI privilegia minería y energía, sectores intensivos en capital pero con bajo impacto en empleo masivo.
- Federalismo desigual: provincias con recursos naturales concentran dólares y puestos de trabajo, mientras otras dependen de un “efecto derrame” incierto.
- Narrativa oficial vs. realidad: aunque se habla de USD 100.000 millones, los ingresos efectivos son modestos (USD 762 millones netos).
- Tierra del Fuego: queda fuera del mapa RIGI; su industria electrónica y de ensamblaje no es considerada estratégica en este régimen.
Esta radiografía muestra que el RIGI no es un programa federal de desarrollo, sino un esquema de atracción de capitales para sectores exportadores. ¿Querés que arme un cuadro comparativo “Promesas vs. Realidad” para desnudar cómo el relato oficial contrasta con los ingresos efectivos?
Cuadro comparativo “Promesas vs. Realidad” del RIGI
|Promesas oficiales
|Realidad verificada (abril 2026)
|“Ingresarán USD 100.000 millones en inversiones”
|USD 85.000 millones en proyectos presentados, de los cuales sólo USD 17.198 millones aprobados
|“El RIGI traerá dólares frescos al BCRA”
|Ingresos efectivos: USD 1.205 millones (neto: USD 762 millones)
|“Generará empleo masivo en todo el país”
|Empleos proyectados: <150.000, concentrados en minería y energía, con bajo impacto en provincias sin recursos extractivos
|“Será un régimen federal”
|San Juan, Catamarca, Neuquén y Río Negro concentran más del 70% de las inversiones; 11 provincias, incluida Tierra del Fuego, no tienen proyectos RIGI
|“Diversificación productiva”
|Minería (litio y cobre) y energía (petróleo, gas, GNL) absorben el 98% de los fondos
- El RIGI no democratiza el desarrollo, sino que refuerza un mapa extractivo y desigual.
- Los dólares que ingresan son muy inferiores al relato oficial y no compensan la caída de recaudación y coparticipación.
- Provincias industriales y periféricas, como Tierra del Fuego, quedan fuera del esquema.
“RIGI: promesas de dólares, realidad de concentración.”
Con información de Bloomberg