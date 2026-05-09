BECERRA: “ESPERO QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL SE SAQUE LAS ANTEOJERAS Y MIRE PARA LOS COSTADOS”

Ushuaia 09/05/2026.- El secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, manifestó que sin los recursos de coparticipación “no se puede cumplir con los compromisos contraídos por el Municipio y tampoco se puede planificar”, por lo que evaluó que “sería un grave error que el gobernador vete la Ley de Goteo” que garantiza la llegada de los fondos en tiempo y forma.

En dialogo con la prensa Becerra señaló que “estamos atravesando momentos complejos” debido a las demoras del Gobierno provincial en el envío de los recursos coparticipables, y por ende “no se puede generar ninguna acción a futuro sin la garantía y la previsibilidad de que el Municipio va a recibir los fondos”.

Tras remarcar que “tenemos una demora por parte del Ejecutivo fueguino de 38 días en el envío y una deuda acumulada de más de 12 mil millones de pesos”, cuestionó que “no hemos observado ninguna acción extraordinaria del ministro de Economía” para subsanar la problemática, y en cambio “habla de que queremos destituir al Gobierno y otras barbaridades y estupideces, con la animosidad de no asumir lo que tienen que hacer que es girar los fondos”.

“Se habla de destitución y tienen que ser más cuidadosos porque la gente en dos años vio perder su calidad de vida, se endeudó, sufrió recortes, no llega a fin de mes o no puede comer, y encima, con un alto grado de irresponsabilidad, le meten un problema más a la sociedad con esto de la coparticipación”, lamentó.

Becerra planteó que el Gobierno provincial “tiene que promulgar la ley sancionada y se termina el problema”, entendiendo que “sería un gran error si el gobernador veta un instrumento que le serviría a las tres ciudades a ser previsibles respecto a los fondos”. Más teniendo en cuenta que “desde el año 88 la Nación gira fondos a las provincias de la forma que nosotros estamos pidiendo que se haga a la ciudad con la Ley de Goteo”.

Para atender la demanda social generada por la crisis “se necesitan recursos”, continuó, y ante esa realidad “tenemos un Gobierno provincial que ha entrado en un esquema de bicicleta financiera y utiliza el dinero del Municipio Ushuaia para resolver cuestiones de su gestión”.

“Espero que entremos en el camino de la comunicación y el diálogo, espero que este Gobierno se saque las anteojeras, pueda mirar a los costados y entienda la realidad de que la provincia necesita otras acciones para poder paliar distintas situaciones”, concluyó Becerra.