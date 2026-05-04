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ATE acordó un aumento salarial del 4,5% con el Municipio de Rio Grande

Por Armando Cabral

Rio Grande 04/05/2026.- ATE Río Grande acordó con el Municipio un aumento del 4,5% al salario básico y un piso salarial de $1.200.000 para trabajadores con título secundario, vigente desde el 1° de mayo de 2026. El incremento, confirmado por Carlos Margalot, es remunerativo y bonificable, impactando directamente en los adicionales.

ATE Río Grande acordó con el Municipio un aumento del 4,5% al salario básico y un piso salarial de $1.200.000 para trabajadores con título secundario, vigente desde el 1° de mayo de 2026. El incremento, confirmado por Carlos Margalot, es remunerativo y bonificable, impactando directamente en los adicionales.

Detalles del Acuerdo (Mayo 2026):
  • Aumento: 4,5% sobre el básico de las categorías.
  • Piso Salarial: $1.200.000 (garantizando un haber mínimo).
  • Impacto: Al ser bonificable, impacta en ítems de riesgo y tareas específicas.
  • Retroactividad: Los aumentos rigen desde el 1 de mayo.
Este acuerdo busca recomponer el salario de los agentes municipales ante el contexto inflacionario, siendo una de las actualizaciones periódicas de la paritaria 2026.
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