ATE acordó un aumento salarial del 4,5% con el Municipio de Rio Grande

ATE Río Grande acordó con el Municipio un aumento del 4,5% al salario básico y un piso salarial de $1.200.000 para trabajadores con título secundario, vigente desde el 1° de mayo de 2026. El incremento, confirmado por Carlos Margalot, es remunerativo y bonificable, impactando directamente en los adicionales.
Detalles del Acuerdo (Mayo 2026):
- Aumento: 4,5% sobre el básico de las categorías.
- Piso Salarial: $1.200.000 (garantizando un haber mínimo).
- Impacto: Al ser bonificable, impacta en ítems de riesgo y tareas específicas.
- Retroactividad: Los aumentos rigen desde el 1 de mayo.
Este acuerdo busca recomponer el salario de los agentes municipales ante el contexto inflacionario, siendo una de las actualizaciones periódicas de la paritaria 2026.