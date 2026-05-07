ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: EL MUNICIPIO Y VITALCAN REFUERZAN POLÍTICA DE TENENCIA RESPONSABLE

Rio Grande 07/05/2026.- En el marco de un acuerdo de responsabilidad social empresaria, el Municipio de Río Grande recibió una importante donación por parte de Vitalcan, destinada al fortalecimiento de las políticas de bienestar animal que se impulsan desde el área de Servicios Veterinarios.

Se trata de tres toneladas de alimento balanceado premium que serán utilizadas para el cuidado de animales bajo resguardo municipal y también para acompañar distintas acciones vinculadas a la tenencia responsable de mascotas.

A través de esta articulación entre el sector público y privado, el alimento será entregado en el marco de las jornadas que lleva adelante el Municipio vinculadas a castración, vacunación, desparasitación y registro de mascotas mediante la colocación de chips identificatorios. Quienes participen de estas iniciativas recibirán distintos productos de alimentación premium para sus mascotas, como parte de una acción conjunta entre el Municipio y la empresa Vitalcan.



Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, destacó: “Río Grande es un orgullo y un ejemplo en términos de capacidades productivas. Además de la producción de la industria electrónica, de los plásticos, de la industria textil y de los hidrocarburos, tenemos la capacidad instalada y las condiciones dadas para poder producir alimentos de calidad y para el mercado exterior, generando ingresos de divisas al país y mano de obra calificada y empleo en nuestra ciudad”.

“Agradecemos a Vitalcan el aporte que realiza al Municipio. Este acompañamiento nos permite sostener políticas vinculadas a la tenencia responsable de mascotas en la ciudad, aun en un contexto de dificultades económicas”, sostuvo el funcionario. Y agregó: “Asociarnos con actores estratégicos de nuestra comunidad como Vitalcan, en un momento en el que los recursos escasean, posibilita que podamos seguir garantizando la presencia del Estado municipal, la inversión y la continuidad de programas tan importantes como este para nuestros vecinos y vecinas”.

Cabe destacar que actualmente Vitalcan produce entre 150 y 200 toneladas de alimento por mes, abasteciendo al mercado nacional y exportando a países como Chile, Perú, Brasil y Paraguay. Asimismo, proyecta comenzar a exportar a Europa durante el segundo semestre de este año.

Desde el Municipio se continúa trabajando de manera articulada con distintos sectores para fortalecer políticas públicas vinculadas al bienestar animal, promoviendo el cuidado responsable de las mascotas y acompañando el desarrollo productivo local.