Aprobación de la Ley de Goteo de coparticipación “EL DIÁLOGO ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA SOCIEDAD ESTÁ ROTO”, AFIRMÓ IRIARTE

En declaraciones radiales manifestó que la sanción de la Ley de Goteo “es algo que veníamos impulsando como debate político” más allá de que la vía del reclamo judicial “está abierta y estamos trabajando para, eventualmente, hacer una presentación reclamando los más de 11 mil millones de pesos de coparticipación que todavía nos deben”.

“El paso en el debate legislativo se dio”, dijo, y también “se logró un acompañamiento muy importante de los trabajadores que juntaron más de 11 mil firmas para respaldar esta ley que pretende poner fin a la discrecionalidad, por parte del Gobierno provincial, en la administración de los fondos” que son de las ciudades.

Además, desmintió al gobernador Melella afirmando que “acá no hay ninguna intención destituyente, no es destituyente algo que plantea que el Gobierno provincial se maneje solo con los recursos que les corresponde”.

En esa línea, apuntó que “cuando uno administra fondos que no le corresponden está haciendo las cosas mal, o está malversando, o está yendo por un camino completamente equivocado; no es para nada destituyente una la ley se dio en el marco de un debate político institucional y se aprobó por mayoría”.

Para Iriarte, “cuando se terminan los argumentos parece que hay que ir a los extremos de plantear lo de la destitución para justificar cuestiones que no tienen sentido, si uno hace las cosas mal de manera sostenida durante mucho tiempo va perdiendo el apoyo”.

Tras ello, consideró que “en términos políticos” el gobernador Melella “se está quedando muy solo y está tomando decisiones en soledad con muy pocos aliados”, lo cual “queda plasmado en términos legislativos”.

Por otra parte, tras aseverar que el diálogo político entre el Municipio y la Provincia “está friccionado y va a seguir estándolo”, planteó que “hay un problema de raíz cuando el jefe de Gabinete de la Provincia personaliza las discusiones y dice que el diálogo está roto, cuando lo que está roto es el diálogo del Gobierno con la sociedad”.

“Ellos no están conversando con la sociedad, están viendo una realidad paralela; si no ven que hay gente durmiendo en la calle, que hay enfermos oncológicos que no reciben su medicación, que hay policías jubilados del ex Territorio que no perciben sus haberes desde hace casi un año, la ruptura más que con un intendente es con la sociedad”, remarcó.

Por último, Iriarte indicó que “en lo personal creo que están más concentrados en cómo le dejan el gobierno a los libertarios y ya están abocados a eso, no tengo pruebas pero tampoco dudas de que el gobernador ya está pensando en eso”.