Andrés Dachary: Preocupación por la soberanía en el Atlántico Sur

Tierra del Fuego 27/05/2026.-. En los últimos días se conocieron dos hechos de gran relevancia geopolítica que involucran directamente a Tierra del Fuego y al Atlántico Sur. Por un lado, el paso del portaaviones estadounidense Nimitz por el estrecho de Magallanes y su posterior navegación por aguas argentinas hasta Mar del Plata. Por otro, el acuerdo firmado entre el gobierno nacional y Estados Unidos que otorga al Comando Sur norteamericano el control del Mar Austral, bajo la figura de “bien común”. En dialogo con Andrés Dachary Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, analizamos la situación.

Especialistas advierten que esta definición implica una internacionalización de aguas argentinas, un hecho sin antecedentes en el derecho internacional y que compromete recursos estratégicos como la pesca, el petróleo y el gas offshore. “Estamos hablando de más de 700 barcos que operan ilegalmente todos los días en el mar austral, y de riquezas naturales que quedarían bajo control extranjero”, se señaló en la entrevista.

El acuerdo se enmarca en la disputa global entre Estados Unidos y China, pero genera preocupación porque limita inversiones chinas en la región mientras los norteamericanos no han realizado aportes económicos en Tierra del Fuego. “Se está importando un conflicto ajeno que condiciona el desarrollo de nuestros intereses”, se advirtió.

La falta de pronunciamiento oficial del gobierno provincial frente a estos hechos también fue cuestionada. Diputados nacionales ya solicitaron informes al Ejecutivo, y el tema será tratado en el próximo Consejo Federal de Relaciones Exteriores, donde Tierra del Fuego tendrá representación.

La situación expone la centralidad geopolítica de la provincia y la necesidad de políticas de Estado que defiendan la soberanía y los recursos nacionales. “No se puede tomar una decisión sobre los territorios de una provincia como Tierra del Fuego sin consultar a la provincia impactada”, subrayó, Andres Dachary secretario de relaciones internacionales del gobierno de Tierra del Fuego.

Fuente: Resumen Economico, Radio Provincia.