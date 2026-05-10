ALLANAMIENTO POR ABIJEATO MILLONARIO EN UNA ESTANCIA DE LA ZONA.

El operativo fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N° 3. Durante el mismo, se secuestraron cortes de carne bovina y elementos que fueron decomisados por inspectores de Bromatología.
Asimismo, se secuestraron otros elementos de interés para la causa.
Se notificó de sus Derechos y Garantías a Lara Ailen González (29).
Según los datos a que pudo acceder este medio, se trataría de 42 animales, con un peso promedio de entre 350 y 400 kilos tratándose de terneros y vacas, si esta carne efectivamente se hubiese logrado vender se habrían podido hacer de una suma cercana a los 200 millones de pesos.
si multiplicamos el peso de los animales, por el monto a que se ofrecía el kilo, en redes sociales $ 13.000 en promedio, equivaldría a unos 191 millones de pesos.
Por ejemplo en la foto se muestra una pierna de 23 kilos a 13 mil pesos el kilo, estamos hablando de 299.000 pesos.
El costillar con paleta de 35 kilos, equivaldría a 455.000, pesos y estamos hablando de dos cortes nada mas.