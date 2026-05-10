ALLANAMIENTO POR ABIJEATO MILLONARIO EN UNA ESTANCIA DE LA ZONA.

Por Armando Cabral

Rio Grande 11/04/2026.- En el marco de una investigación por abigeato en una estancia, personal policial realizó un allanamiento en un domicilio de la Sección K, parcela 8, macizo 149 de esta ciudad. Según los datos a que pudo acceder este medio se trataría de 45 animales entre terneros y vacas que habrían sido faenados, si toda esa carne se hubiera comercializado superaría los 190 millones de pesos.

El operativo fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N° 3. Durante el mismo, se secuestraron cortes de carne bovina y elementos que fueron decomisados por inspectores de Bromatología.

Asimismo, se secuestraron otros elementos de interés para la causa.

Se notificó de sus Derechos y Garantías a Lara Ailen González (29).

Según los datos a que pudo acceder este medio, se trataría de 42 animales, con un peso promedio de entre 350 y 400 kilos tratándose de terneros y vacas, si esta carne efectivamente se hubiese logrado vender se habrían podido hacer de una suma cercana a los 200 millones de pesos.

si multiplicamos el peso de los animales, por el monto a que se ofrecía el kilo, en redes sociales $ 13.000 en promedio, equivaldría a unos 191 millones de pesos.

Por ejemplo en la foto se muestra una pierna de 23 kilos a 13 mil pesos el kilo, estamos hablando de 299.000 pesos.

El costillar con paleta de 35 kilos, equivaldría a 455.000, pesos y estamos hablando de dos cortes nada mas.

 

