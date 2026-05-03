3° EXPO “EMPRENDER DESDE EL SUR”: RÍO GRANDE FORTALECE SU ECOSISTEMA EMPRENDEDOR Y PRODUCTIVO

Rio Grande 05/05/2026.- Se llevará adelante este sábado 9 y domingo 10 de mayo en el Polideportivo “Carlos Margalot”. La propuesta reunirá a emprendedores, productores y hacedores de toda la Patagonia, con stands, capacitaciones, talleres, experiencias en vivo y espacios de comercialización directa.

El Municipio de Río Grande invita a toda la comunidad a participar de la 3° edición de la Expo “Emprender desde el Sur”, una iniciativa impulsada por la gestión del intendente Martín Perez que busca continuar fortaleciendo el entramado emprendedor y productivo de la ciudad.

Organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo, la Expo se consolidó como uno de los espacios más importantes de visibilización, encuentro y fortalecimiento para emprendedores y emprendedoras de Río Grande y la región patagónica. A lo largo de ambas jornadas, vecinos y vecinas podrán recorrer stands con productos regionales, propuestas gastronómicas, espacios de comercialización directa, experiencias artesanales y actividades pensadas para toda la familia.

La propuesta forma parte de una política pública integral que el Municipio viene llevando adelante para acompañar el crecimiento del sector emprendedor, promoviendo herramientas de formación, generación de redes, agregado de valor local y oportunidades de comercialización.

En este marco, la Escuela Municipal de Emprendedores tendrá un rol central dentro de la Expo, visibilizando el trabajo sostenido que se realiza durante todo el año a través de capacitaciones en oficios, formación emprendedora y acompañamiento integral para cientos de vecinos y vecinas de la ciudad. La iniciativa, impulsada de manera articulada entre distintas áreas municipales, busca generar oportunidades concretas de desarrollo personal, laboral y productivo para la comunidad riograndense.

Asimismo, desde el Municipio destacaron que todos los talleres, capacitaciones y actividades propuestas durante la Expo serán libres, gratuitas y abiertas a toda la comunidad, con el objetivo de seguir democratizando el acceso a herramientas, conocimientos y experiencias vinculadas al emprendedurismo y a la producción local.

El sábado, las actividades comenzarán desde las 13 horas con un taller de resina a cargo del emprendimiento “Shanesis”. Luego, a las 15 horas, se desarrollará un taller de velas brindado por “Almendra”. A las 16 horas, se llevará a cabo el primer living emprendedor a cargo de sublimando la «Isla», “Honte” e “Ygriega”. En la sección de talleres dictados por emprendedores se dictará a las 16:00 hs. un taller de almohadillas terapéuticas del emprendimiento “Solana”. Más tarde, desde las 17 horas, la jornada continuará con la lectura del cuento “Eterna Patrulla” y un taller de confección de tote bag con jean en desuso, a cargo del emprendimiento “Meow”.

El domingo, la propuesta iniciará a las 10 horas con un encuentro regional de emprendedores a puertas cerradas. A partir de las 13 horas, comenzará una nueva jornada de talleres en este caso de mosaiquismo a cargo de “Mosaico y Co”, seguido por el de bordados de la

Emprendedora «Ayra Bordados” a las 15 horas. En simultáneo sucederá un nuevo living Emprendedor con “Zorro Viejo”,”Luis VIllanueva” y el emprendimiento “La Choza”. A continuación a las 16 horas, se llevará adelante un taller de maceración de “Ñire”, enfocado en la conexión con la naturaleza fueguina. Finalmente, a las 17 horas, la Expo cerrará con el desfile “Emprendiendo desde el Sur: Experiencia Pasarela”, donde distintos emprendimientos locales presentarán sus producciones.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, expresó que “cada edición de ‘Emprender desde el Sur’ representa mucho más que una feria o un espacio de comercialización. Para nosotros tiene un profundo sentido estratégico y comunitario, porque entendemos que emprender en Río Grande y en Tierra del Fuego también es una forma de construir soberanía, arraigo y desarrollo local”. > Prensa Municipal RGA 🗞: En esa línea, sostuvo que “detrás de cada emprendimiento hay vecinos y vecinas que deciden apostar por esta tierra, generar valor agregado local, crear trabajo y construir comunidad desde el sur de la Argentina. En un contexto complejo, creemos que encontrarnos, compartir experiencias y fortalecer redes entre emprendedores es fundamental para salir adelante colectivamente”.

Asimismo, Armas destacó que “la Expo también refleja el enorme trabajo que se viene realizando desde la Escuela Municipal de Emprendedores, donde cientos de personas encuentran herramientas, formación y acompañamiento para desarrollar sus proyectos. Existe una decisión concreta del Estado Municipal de generar oportunidades reales para quienes quieren crecer, producir y emprender en nuestra ciudad”.

Finalmente, señaló que “‘Emprender desde el Sur’ ya se consolidó como un espacio convocante para toda la Patagonia, donde Río Grande muestra lo mejor de su entramado emprendedor, creativo y productivo. Nos llena de orgullo ver cómo cada año crece la participación y cómo la comunidad acompaña estas propuestas que impulsan trabajo, identidad y futuro para nuestra ciudad”.