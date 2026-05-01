1 de mayo día del trabajador, ser pobres con trabajo.

Rio Grande 30/04/2026.-La provincia de Tierra del Fuego pasa por uno de los peores momentos de su historia respecto de la generación de empleo, ha perdido, mas de 12 mil puestos de trabajo en estos últimos dos años.

Cierre de fábricas, colapso de los servicios públicos, una cadena de desastres que tiene como eslabón inicial, la perdida de empleo. Si no hay empleo, no hay consumo, si no hay consumo no hay empleo, no hay producción, no hay obra social, no hay alimentos, no hay vivienda, todo se derrumba y hoy vivimos esa situación.

En Rio Grande, dejaron de circular mas de 6 mil millones de pesos mensuales desde el 2023 a la fecha, no hay manera de negarlo, de ocultarlo, de taparlo, o de disfrazarlo, son mas de 6000 trabajadores, solo de la electrónica que ya no aportan circulante al circuito comercial de la ciudad.

600 de esos trabajadores pertenecen al comercio que tambien ha sido golpeado duramente, a esto que ya es muchísimo, hay que agregarle la perdida del poder adquisitivo del salario, mas de un 34%, más una devaluación de 118% del peso, en diciembre de 2023, la verdad es que peor no se puede estar.

Quienes trabajamos y tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta y aun cuando deberíamos estar descansando, porque en mi caso, estoy jubilado y con 66 años de edad, cobrando la miserable jubilación mínima que no llega a los 600 mil pesos.

Es decir que los trabajadores han perdido sus empleos, han perdido sus derechos, y cuando se jubilan están peor, que cuando estaban activos.

Este gobierno ha logrado que aun con dos empleos, como en mi caso, sigas siendo pobre y como el 70% de los argentinos, ese salario devaluado no cubra la canasta básica, no permita tener una obra social y en un alto porcentaje se destine a pagar un alquiler.

Este 1 de mayo, millones de argentinos no tendrán nada para festejar, pero hay 330.000 argentinos que perdieron su empleo, hay 24 mil empresas que bajaron sus persianas porque la caída del consumo que les hizo imposible seguir produciendo, porque este plan económico al abrir indiscriminadamente las importaciones le está dando trabajo a extranjeros en China, Estados Unidos, en detrimento de los nuestros.

El que quiera entender que entienda, pero la realidad es incontrastable, los trabajadores argentinos, con el ajuste económico, la perdida de derechos a partir de una reforma laboral feudal y el relato del déficit cero, han retrocedido 40 años.

Ya no hay nada, ni siquiera que conmemorar, el día del trabajador en argentina, hoy es un día más, donde aun con algunas luchas individuales se siguen perdiendo espacio, derechos y calidad de vida.

Alguien dijo que el gobierno de Javier Milei, ha creado los pobres con empleo y eso es una realidad que se extiende a lo largo y ancho de todo el pais, lamentablemente, quienes hemos recorrido el pais, sabemos que no hay posibilidad de acceder a vivienda, salud, o educación y otra prueba es que la deuda de las familias argentinas supera los 39 billones de pesos a bancos y billeteras electrónicas, que mas agregar, que esta deuda es para comprar alimentos.

Un día del trabajador atípico, donde después de mucho, ni siquiera se va a poder poner un poco de carne a la parrilla, para compartir en familia.

Lamentable, a quienes tienen empleo ojala lo mantengan por mucho tiempo, a los que lo perdieron ojala lo recuperen pronto, y a quienes no tiene que pronto los convoquen, aun asi, para todos feliz día del trabajo

Armando Cabral.