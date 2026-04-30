Volvió a aumentar la nafta y cada vez es mas difícil llenar el tanque.
PorArmando Cabral
Tierra del Fuego 30/04/2026.- Los combustibles volvieron aumentar como había señalado desde la Secretaria de Energía, estuvieron congelados por 45 dias y la suba fue de mas de 20 pesos por litro. Es dable señalar que el aumento de combustible repercute en toda la economía de la provincia, porque encarece el transporte y toda la mercadería que entra a la provincia por camión, barco o avión, el costo se trasmite al consumidor final.
Asi quedaron los precios de los combustibles a partir de ayer 29 y vean la diferencia con el día 26.
Los combustibles volvieron a aumentar, impulsados por el precio del barril de petroleo que llego a los 119 dolares.
Asi la super llegó a $ 1658
Infinia $ 1836
Infinia Diesel $ 2017
Y efectivamente como señala el posteo, hoy los combustibles aumentaron y es cada vez mas difícil llenar el tanque.
Rio Grande 28/04/2026.- Hace unos días, Francisco Zsilavecz, el presidente del Comité Local de la UCR centenario y ahora avergonzado partido, lanzó al aire en el programa que comparte con Leonel Puebla, agresivas descalificaciones hacia los hermanos chilenos. Allí y sin fundamento alguno, se auto denominó, “superior estética e intelectualmente” y agregó que, “nos envidian y vienen a matarse el hambre acá”. Este sujeto ahora es el vicepresidente 2° de la Juventud radical a nivel nacional.
Argentina 17/04/2026.- IA y estética de película animada para humillar rivales. El Presidente publicó un clip que resume su carrera y ataca a todo el arco político. Este es el trabajo en que el presidente ocupa su tiempo, pasando hasta 17 hs en las redes sociales, provocando, insultando, o humillando, mujeres, periodistas, empresarios, opositores políticos, empresarios y todo aquel que no le sea funcional.
Rio Grande 04/04/2026.- En Tierra del Fuego, la narrativa mediática muestra una asimetría difícil de ignorar. Mientras los aumentos de combustibles —que golpean directamente el bolsillo de la población— apenas reciben cuestionamiento, los titulares se concentran en remarcar la crisis del gobierno provincial por los recortes en el envío de fondos de coparticipación.
Rio Grande 05/03/2026.- “Coma pasto, millones de vacas no pueden equivocarse” no es nuestro lema. Nuestro lema es contar con espíritu crítico, no creer en nada que no se pueda ver y/o probar. Aquí está pasando esto: nos manejamos como si esta provincia fuera un estado independiente del resto de Argentina. La opinión pública niega terminantemente que las políticas de Milei estén provocando lo que todos vemos todos los días, y lo peor, hay quienes lo justifican y hasta buscan responsables, pero no hacen nada al respecto, solo hablan, y ya pasó el tiempo de la sarasa, llegó el tiempo de los hechos.
Rio Grande 04/03/2026.- Siempre he pensado que tener opinión propia es un trabajo de alto riesgo y hoy, lamentablemente, lo confirmo: es una tarea titánica tener pensamiento crítico, una cuota de sentido común y no solo pensarlo, sino decirlo. He ahí el problema: decir, poner palabra, expresarlo, sin que haya detrás ninguna bandería política partidaria. Es esa opinión que “sale de las tripas”, que no tiene una segunda intención, que no va cargada de sentimientos previamente acordados, ni de sugerencias, ni de intereses personales, sino que surge como una expresión de libertad de expresión, donde cuestionar, criticar y hasta sospechar es mi trabajo.
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