Volvió a aumentar la nafta y cada vez es mas difícil llenar el tanque.

Tierra del Fuego 30/04/2026.- Los combustibles volvieron aumentar como había señalado desde la Secretaria de Energía, estuvieron congelados por 45 dias y la suba fue de mas de 20 pesos por litro. Es dable señalar que el aumento de combustible repercute en toda la economía de la provincia, porque encarece el transporte y toda la mercadería que entra a la provincia por camión, barco o avión, el costo se trasmite al consumidor final.

Asi quedaron los precios de los combustibles a partir de ayer 29 y vean la diferencia con el día 26.

Los combustibles volvieron a aumentar, impulsados por el precio del barril de petroleo que llego a los 119 dolares.

Asi la super llegó a $ 1658

Infinia $ 1836

Infinia Diesel $ 2017

Y efectivamente como señala el posteo, hoy los combustibles aumentaron y es cada vez mas difícil llenar el tanque.