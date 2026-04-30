Villegas: “La convocatoria a reforma constitucional es una afrenta al sentido común y una falta de respeto al pueblo fueguino”

Ushuaia 30/04/2026.- El legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas, cuestionó con dureza la decisión del gobernador Gustavo Melella de convocar a elecciones de convencionales constituyentes, al considerar que la medida “responde a una agenda política alejada de las verdaderas prioridades de la gente”.

En declaraciones al programa “Costo Político” por Radio Provincia, el parlamentario afirmó que “la convocatoria representa una bofetada al sentido común”, y remarcó que se da en un contexto social y económico crítico para Tierra del Fuego.

“Estamos atravesando una realidad con fábricas tomadas, desocupación y pobreza en aumento, una OSEF prácticamente quebrada, dificultades para acceder a medicamentos, hospitales con limitaciones, docentes en acampe por reclamos salariales, escuelas sin clases y en mal estado edilicio, y policías territoriales a quienes se les adeudan haberes compensatorios desde hace casi un año”, detalló Villegas, en línea con lo expresado también a través de sus redes sociales.

En ese sentido, advirtió sobre el impacto económico de la medida: “No es razonable destinar miles de millones de pesos a un proceso electoral de reforma constitucional cuando el propio Estado tiene dificultades para pagar salarios y sostener servicios esenciales”.

Desde el punto de vista institucional, el legislador explicó que la facultad del Poder Ejecutivo para convocar a elecciones constituyentes “es de carácter residual” y depende de una ley habilitante sancionada por la Legislatura. “Si esa ley se deroga, la convocatoria podría quedar sin sustento, lo que abre un escenario de judicialización”, sostuvo.

Asimismo, Villegas consideró que el proceso “no responde a una demanda social concreta” y subrayó que “la gente hoy está preocupada por llegar a fin de mes, tener trabajo, acceder a la salud y garantizar la educación de sus hijos”.

El parlamentario también advirtió que la convocatoria podría afectar el funcionamiento legislativo: “Existe una clara intención de desplazar de la agenda pública los problemas reales de la provincia y avanzar en un proceso electoral que solo le interesa al gobierno”.

Finalmente, Villegas calificó la decisión como “una irresponsabilidad política e institucional” y concluyó: “Se impulsa una reforma que la gente no pidió, en un momento donde lo urgente es dar respuestas concretas a los fueguinos”.