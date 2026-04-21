Universalización del RAF decreto 252/2026: Su impacto en Tierra del Fuego y la perdida de exclusividad.

Como sosteníamos en radio Provincia, este decreto termina de complicar la situación económica de Tierra del Fuego ya que le quita exclusividad, al permitir que todas las empresas del pais ingresen insumos sin pagar aranceles Contenido central del decreto Universalización del RAF: antes limitado a la industria automotriz, ahora cualquier empresa argentina puede diferir el… Leer más »

Como sosteníamos en radio Provincia, este decreto termina de complicar la situación económica de Tierra del Fuego ya que le quita exclusividad, al permitir que todas las empresas del pais ingresen insumos sin pagar aranceles

Contenido central del decreto

Universalización del RAF: antes limitado a la industria automotriz, ahora cualquier empresa argentina puede diferir el pago de tributos aduaneros sobre insumos importados.

antes limitado a la industria automotriz, ahora cualquier empresa argentina puede diferir el pago de tributos aduaneros sobre insumos importados. Flexibilización de garantías: se elimina la obligación de una garantía global y única, lo que reduce costos financieros.

se elimina la obligación de una garantía global y única, lo que reduce costos financieros. Cadena de valor ampliada: proveedores también acceden al beneficio si sus insumos se integran en procesos exportadores.

proveedores también acceden al beneficio si sus insumos se integran en procesos exportadores. Destino de la producción: Exportación → exención definitiva de tributos. Mercado interno → pago diferido al momento de la venta.



Impacto en Tierra del Fuego

1. Industria electrónica y ensambladora

El régimen fueguino depende de insumos importados (placas, componentes, partes).

El diferimiento impositivo reduce el costo financiero de stockear y ensamblar, mejorando competitividad frente a importados terminados.

Puede favorecer exportaciones regionales de productos electrónicos, algo históricamente marginal en la isla.

2. Diversificación productiva

El decreto abre la puerta a sectores no tradicionales en Tierra del Fuego: metalmecánica, plásticos, textiles técnicos.

Empresas locales podrían integrarse como proveedoras en cadenas exportadoras nacionales, aprovechando el beneficio sin depender exclusivamente del subrégimen industrial.

3. Competencia y tensiones

Al extenderse a todo el país, el “privilegio” de Tierra del Fuego deja de ser exclusivo.

Esto puede diluir el atractivo diferencial del régimen fueguino, obligando a la provincia a repensar su estrategia de incentivos.

Riesgo: que empresas nacionales aprovechen el RAF en sus plantas continentales y resten inversiones a la isla.

4. Fiscalidad y recaudación provincial

Menor presión tributaria sobre insumos puede aliviar costos empresariales, pero también reduce ingresos inmediatos por impuestos internos.

En un contexto de déficit provincial (más de $83.000 millones en 2025), la medida puede tensionar aún más las cuentas si no se traduce en mayor producción/exportación.

5. Perspectiva social y laboral

Si las empresas aprovechan el decreto para ampliar producción en Tierra del Fuego, podría sostener empleo en un momento de despidos masivos.

Pero si el beneficio se usa fuera de la isla, el impacto local sería limitado y reforzaría la percepción de “relato” sobre la ampliación de la matriz productiva.

Conclusión

El DNU 252/2026 es una oportunidad ambivalente para Tierra del Fuego:

Positivo: abarata insumos, abre exportaciones y diversifica potencial productivo.

abarata insumos, abre exportaciones y diversifica potencial productivo. Negativo: al universalizar el beneficio, la isla pierde exclusividad y puede quedar rezagada si no logra atraer inversiones reales.

En síntesis, el decreto obliga a Tierra del Fuego a pasar de un modelo defensivo (protección vía régimen especial) a uno competitivo (integración en cadenas exportadoras nacionales). El desafío será transformar este marco en proyectos concretos y no en un nuevo relato.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar