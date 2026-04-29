Tierra del Fuego 29/04/2026.- El Gobernador Gustavo Melella firmó el llamado a elecciones a Convencionales Constituyentes que se estarán celebrando el próximo 9 de agosto, dando inicio a un proceso histórico de reforma parcial de la Constitución Provincial.

> Fin del Mundo – Prensa y Difusión:

TIERRA DEL FUEGO INICIA EL CAMINO HACIA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL MODERNA Y SIN PRIVILEGIOS

El Gobernador Gustavo Melella firmó el llamado a elecciones a Convencionales Constituyentes que se estarán celebrando el próximo 9 de agosto, dando inicio a un proceso histórico de reforma parcial de la Constitución Provincial.

La iniciativa busca actualizar la carta magna fueguina con una mirada de futuro, orientada a los próximos 30 años, con eje en la modernización institucional, la reducción de privilegios y una mayor eficiencia del Estado.

El gobernador Gustavo Melella destacó que se trata de “una oportunidad única para construir una Constitución moderna, justa y acorde a las demandas de la sociedad actual”. En esa línea, remarcó que el proceso apunta a “terminar con privilegios históricos, ordenar el funcionamiento del Estado y garantizar reglas claras para todos”.

“El 9 de agosto los fueguinos y fueguinas vamos a comenzar a escribir una nueva etapa institucional. Queremos una Constitución que mire hacia adelante, que sea más transparente, más ágil y que recupere la confianza de la gente”, afirmó el mandatario.

La reforma contempla una serie de ejes centrales que buscan transformar el funcionamiento político y administrativo de la provincia:

Uno de los pilares es terminar con los privilegios dentro de la política. La iniciativa impulsa la eliminación de cargos vitalicios y la revisión de los esquemas salariales, con el objetivo de reducir desigualdades y garantizar mayor transparencia en la función pública, reafirmando su carácter de servicio a la comunidad.

A su vez, se propone establecer reglas claras y equitativas para todos los cargos electivos, fijando un límite de dos mandatos consecutivos. Esta medida busca consolidar la alternancia democrática, promover la participación y evitar la permanencia prolongada en el poder.

La modernización del Estado también ocupa un lugar central. A través de la digitalización de procesos administrativos, se apunta a reducir la burocracia, agilizar trámites y facilitar la vida cotidiana de los ciudadanos, avanzando hacia un modelo de gestión más eficiente y accesible.

En esa misma línea, la reforma plantea un reordenamiento de las competencias entre la Provincia y los Municipios, con el objetivo de optimizar recursos, evitar superposiciones y mejorar la calidad de las respuestas a las demandas sociales, promoviendo una gestión más coordinada.

Otro de los ejes clave es el fortalecimiento institucional del sistema judicial. La propuesta contempla mecanismos que garanticen mayor independencia y transparencia en la selección de jueces, junto con la eliminación de cargos vitalicios dentro del Poder Judicial.

Asimismo, se buscará agilizar los procesos electorales, simplificando los calendarios y reduciendo costos, sin perder de vista la calidad democrática y la participación ciudadana.

La iniciativa también pone el foco en la renovación política, promoviendo el fin de los cargos eternos y evitando la consolidación de estructuras permanentes de poder, con el objetivo de abrir paso a nuevas generaciones y miradas.

Finalmente, la reforma reafirma la identidad y soberanía provincial al incorporar de manera explícita la defensa de las Islas Malvinas como parte integral de Tierra del Fuego, consolidando este principio en el texto constitucional.

De este modo, los lineamientos propuestos configuran una hoja de ruta orientada a consolidar un Estado más moderno, transparente y cercano a la ciudadanía, con reglas claras y una institucionalidad pensada para los desafíos del futuro.

Melella subrayó que el objetivo final es “iniciar un proceso sostenido de disminución del gasto político en todos los órdenes del Estado, sin afectar derechos ni servicios esenciales”. Asimismo, sostuvo que la reforma “no es contra nadie, sino a favor de una provincia más justa, moderna y con instituciones más sólidas”.

> Fin del Mundo – Prensa y Difusión:

Con el llamado a elecciones ya en marcha, la ciudadanía fueguina tendrá en sus manos la posibilidad de definir los cambios que marcarán el rumbo institucional de la provincia en las próximas décadas.