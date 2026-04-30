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Tierra del Fuego: 55.400.000 U$D o $60.500 millones es el costo anual del poder judicial, la legislatura y el tribunal de cuentas,anualmente.

Por Armando Cabral

Rio Grande 30/04/2026.- Según los datos publicados por La Licuadora TDF y el Presupuesto provincial reconducido para 2026, el mantenimiento del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y la Legislatura de Tierra del Fuego supera los $60.000 millones anuales, equivalente a más de USD 55 millones al tipo de cambio oficial (TC BNA). Este monto parece no preocupar a nadie, parece no ser mucho, aunque si lo es los supuestos 8 mil o 20 mil millones que podría costar la reforma de la constitución provincial, no es ni el 1% de lo que anualmente se destina a organismos que no funcionan. Lo sabían?.

Este gasto político y administrativo se mantiene sin recortes, incluso en medio del déficit y la deuda con proveedores.

Desglose estimado del gasto institucional 2026

 

Organismo Costo anual estimado (ARS) Equivalente en USD (TC BNA ≈ 1.090) Observaciones
Poder Judicial $22.000 millones USD 20 millones Incluye salarios, infraestructura y adecuación del inmueble de la Secretaría Electoral (obra nacional de $462 millones).
Tribunal de Cuentas $6.500 millones USD 6 millones Estructura administrativa y auditorías internas; sin reducción de personal.
Fiscalía de Estado $4.000 millones USD 3,7 millones Gastos operativos y representación legal del Ejecutivo; mantiene planta estable.
Legislatura Provincial $28.000 millones USD 25,7 millones Sueldos de legisladores, asesores y personal administrativo; sin recortes ni ajustes.
Total estimado $60.500 millones USD 55,4 millones Representa cerca del 2,5% del presupuesto provincial reconducido ($2,4 billones).
  • Persistencia del gasto político: mientras el gobierno provincial acumula una deuda con proveedores de más de cinco meses y prioriza el pago de salarios ($60.000 millones mensuales), los organismos de control y poder mantienen su presupuesto intacto.
  • Ausencia de reforma estructural: pese a los debates sobre la reforma constitucional, no se han propuesto recortes ni reestructuración del gasto institucional.
  • Desbalance funcional: el costo conjunto de estos cuatro organismos equivale a casi el doble del presupuesto anual de salud pública y supera ampliamente el gasto en infraestructura social.
  • Efecto sobre el déficit: el presupuesto reconducido (Decreto 32/26) prevé un déficit de $49.192 millones, agravado por la falta de aportes del Tesoro Nacional y la retención de fondos como el FAMP-Fueguina.
  • Transparencia y eficiencia: el gasto institucional sin revisión refuerza la percepción de privilegios y falta de austeridad en el Estado fueguino.
  • Oportunidad de reforma: la discusión constitucional podría ser el marco para redefinir funciones y presupuestos, reduciendo duplicidades y mejorando la rendición de cuentas.
  • Comparación regional: Tierra del Fuego destina proporcionalmente más recursos a su estructura política que provincias como Chubut o Santa Cruz, donde los poderes legislativo y judicial representan menos del 1,5% del gasto total.
  • La pregunta es, porque el argumento para no aprobar la reforma de la constitución provincial sigue siendo que es costoso, o no es el momento, la realidad marca que quienes se oponen tienen el futuro asegurado y no pertenecen a los miles de desocupados que pululan por las calles de las provincia, a los enfermos sin medicamentos, a los jubilados de ANSES que cobran la mínima, a los docentes, médicos o a los empleados de la justicia.
  • Pero los que se oponen, los que te dicen como vivir, jamas de bajaron los salarios.
Desglose del gasto institucional 2026

 

Organismo Presupuesto 2026 (ARS) Equivalente en USD Observaciones
Poder Judicial $99.568.857.238 USD 91,3 millones 969 empleados; duplicó su presupuesto respecto a 2023; incluye obras de infraestructura y digitalización.
Legislatura Provincial $28.000.000.000 USD 25,7 millones Sueldos de legisladores y asesores; sin recortes ni ajuste.
Tribunal de Cuentas $6.500.000.000 USD 6 millones Auditorías internas y control de gestión; estructura estable.
Fiscalía de Estado $4.000.000.000 USD 3,7 millones Gastos operativos y representación legal del Ejecutivo.
Total estimado $138.068.857.238 USD 126,7 millones Representa más del doble del presupuesto de salud y educación combinados.
  • Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
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