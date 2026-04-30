Tierra del Fuego: 55.400.000 U$D o $60.500 millones es el costo anual del poder judicial, la legislatura y el tribunal de cuentas,anualmente.

Este gasto político y administrativo se mantiene sin recortes, incluso en medio del déficit y la deuda con proveedores.
Desglose estimado del gasto institucional 2026
|Organismo
|Costo anual estimado (ARS)
|Equivalente en USD (TC BNA ≈ 1.090)
|Observaciones
|Poder Judicial
|$22.000 millones
|USD 20 millones
|Incluye salarios, infraestructura y adecuación del inmueble de la Secretaría Electoral (obra nacional de $462 millones).
|Tribunal de Cuentas
|$6.500 millones
|USD 6 millones
|Estructura administrativa y auditorías internas; sin reducción de personal.
|Fiscalía de Estado
|$4.000 millones
|USD 3,7 millones
|Gastos operativos y representación legal del Ejecutivo; mantiene planta estable.
|Legislatura Provincial
|$28.000 millones
|USD 25,7 millones
|Sueldos de legisladores, asesores y personal administrativo; sin recortes ni ajustes.
|Total estimado
|$60.500 millones
|USD 55,4 millones
|Representa cerca del 2,5% del presupuesto provincial reconducido ($2,4 billones).
- Persistencia del gasto político: mientras el gobierno provincial acumula una deuda con proveedores de más de cinco meses y prioriza el pago de salarios ($60.000 millones mensuales), los organismos de control y poder mantienen su presupuesto intacto.
- Ausencia de reforma estructural: pese a los debates sobre la reforma constitucional, no se han propuesto recortes ni reestructuración del gasto institucional.
- Desbalance funcional: el costo conjunto de estos cuatro organismos equivale a casi el doble del presupuesto anual de salud pública y supera ampliamente el gasto en infraestructura social.
- Efecto sobre el déficit: el presupuesto reconducido (Decreto 32/26) prevé un déficit de $49.192 millones, agravado por la falta de aportes del Tesoro Nacional y la retención de fondos como el FAMP-Fueguina.
- Transparencia y eficiencia: el gasto institucional sin revisión refuerza la percepción de privilegios y falta de austeridad en el Estado fueguino.
- Oportunidad de reforma: la discusión constitucional podría ser el marco para redefinir funciones y presupuestos, reduciendo duplicidades y mejorando la rendición de cuentas.
- Comparación regional: Tierra del Fuego destina proporcionalmente más recursos a su estructura política que provincias como Chubut o Santa Cruz, donde los poderes legislativo y judicial representan menos del 1,5% del gasto total.
- La pregunta es, porque el argumento para no aprobar la reforma de la constitución provincial sigue siendo que es costoso, o no es el momento, la realidad marca que quienes se oponen tienen el futuro asegurado y no pertenecen a los miles de desocupados que pululan por las calles de las provincia, a los enfermos sin medicamentos, a los jubilados de ANSES que cobran la mínima, a los docentes, médicos o a los empleados de la justicia.
- Pero los que se oponen, los que te dicen como vivir, jamas de bajaron los salarios.
Desglose del gasto institucional 2026
|Organismo
|Presupuesto 2026 (ARS)
|Equivalente en USD
|Observaciones
|Poder Judicial
|$99.568.857.238
|USD 91,3 millones
|969 empleados; duplicó su presupuesto respecto a 2023; incluye obras de infraestructura y digitalización.
|Legislatura Provincial
|$28.000.000.000
|USD 25,7 millones
|Sueldos de legisladores y asesores; sin recortes ni ajuste.
|Tribunal de Cuentas
|$6.500.000.000
|USD 6 millones
|Auditorías internas y control de gestión; estructura estable.
|Fiscalía de Estado
|$4.000.000.000
|USD 3,7 millones
|Gastos operativos y representación legal del Ejecutivo.
|Total estimado
|$138.068.857.238
|USD 126,7 millones
|Representa más del doble del presupuesto de salud y educación combinados.
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar