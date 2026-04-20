Rio Grande 20/04/2026.- El intendente Martín Perez encabezó la firma del hermanamiento entre el Municipio de Río Grande y la ciudad montenegrina de Herceg Novi, en una acción que representa un nuevo paso en la consolidación de vínculos internacionales impulsados a partir del trabajo sostenido de la colectividad montenegrina en la ciudad.

> Prensa Municipal RGA 🗞: RÍO GRANDE Y HERCEG NOVI FIRMARON UN HERMANAMIENTO PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO CULTURAL, TURÍSTICO Y EDUCATIVO

El intendente Martín Perez encabezó la firma del hermanamiento entre el Municipio de Río Grande y la ciudad montenegrina de Herceg Novi, en una acción que representa un nuevo paso en la consolidación de vínculos internacionales impulsados a partir del trabajo sostenido de la colectividad montenegrina en la ciudad.

El acuerdo fue rubricado junto al presidente de la Asamblea Municipal de Herceg Novi, Milos Konjevic, y tiene como eje principal el intercambio cultural, turístico y educativo, con especial énfasis en fortalecer el vínculo entre las juventudes de ambas ciudades.

Este hermanamiento se enmarca en un proceso de acercamiento que comenzó el año pasado, cuando el ex embajador y actual diputado nacional montenegrino Gordan Stojovic, visitó Río Grande y firmó una carta de intención para promover la cooperación entre ambas comunidades.

Durante el encuentro se destacó el potencial turístico de Herceg Novi, reconocida por su actividad vinculada al turismo de cruceros, experiencia que permitirá generar aprendizajes e intercambios orientados a potenciar el desarrollo turístico de Río Grande.

La delegación montenegrina que participó del acto estuvo integrada además por el concejal de la Asamblea Municipal de Herceg Novi, Jovan Subotic; la jefa del Gabinete del Alcalde, Mila Petijevic; y el representante del Gabinete del Presidente, Nenad Vujacic.

A partir de este acuerdo, ambas ciudades avanzarán en una agenda común que permitirá proyectar hacia el futuro el lazo histórico que la migración supo construir, consolidando un puente de cooperación y desarrollo entre Río Grande y Montenegro.