RÍO GRANDE LLEVÓ EL TRABAJO DEL CENTRO MUNICIPAL “CARLA RIVA” AL CONGRESO ARGENTINO DE PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL

Rio Grande 30/04/2026.- La Secretaría de Salud del Municipio de Río Grande, a través de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, participó del XXXIX Congreso Argentino de Psiquiatría y Salud Mental organizado por la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), uno de los encuentros científicos más relevantes del país en la materia.

En esta edición, el equipo municipal presentó la exposición denominada “Las adicciones y el espectro impulsivo. De la clínica y los determinantes bio-psico-sociales al tratamiento centrado en la persona”, donde se compartió la experiencia de trabajo que se desarrolla en el Centro Municipal de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos ‘Carla Riva’.

La delegación estuvo integrada por el subsecretario de Salud, Dr. Agustín Perez; la directora general de Salud Mental y Adicciones, Lic. Andrea Manavela y la directora de Abordaje Integral del Consumo Problemático, Lic. Marcela Surano.

Durante la exposición, el eje principal estuvo puesto en cómo diseñar y sostener un dispositivo municipal para el abordaje integral de los consumos problemáticos, tomando como base la experiencia concreta que se lleva adelante en Río Grande. Se abordaron los determinantes bio-psico-sociales de las adicciones, el trabajo interdisciplinario, la construcción de redes comunitarias y la importancia de un enfoque centrado en la persona.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Agustín Perez afirmó que “la participación en este Congreso permitió visibilizar a nivel nacional el modelo de intervención que desde el Municipio venimos desarrollando, posicionando a Río Grande como referencia en políticas públicas de salud mental y abordaje de consumos problemáticos desde el ámbito local”.

“Este tipo de instancias no sólo fortalecen la formación continua de los equipos técnicos, sino que también consolidan el reconocimiento del trabajo que se realiza en la ciudad, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con una salud mental accesible, comunitaria y con perspectiva integral”, aseguró.