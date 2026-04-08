REPUDIO ABSOLUTO A LA COLOCACIÓN DE OFRENDAS CON SÍMBOLOS BRITÁNICOS EN EL MONUMENTO A LOS CAÍDOS EN MALVINAS

Ushuaia 08/04/2026.- La Municipalidad de Ushuaia expresa su más profundo y enérgico repudio ante la colocación de una ofrenda floral con símbolos militares del Reino Unido en el Monumento a los Soldados Argentinos Caídos en el Conflicto del Atlántico Sur.

El hecho reviste una gravedad institucional y simbólica sin precedentes, al tratarse de un espacio de memoria, homenaje y recogimiento para todo el pueblo argentino. La utilización de insignias vinculadas a fuerzas que participaron en la Guerra de Malvinas constituye una provocación directa y una falta de respeto hacia los héroes caídos, sus familias y los veteranos de guerra.

En Ushuaia, capital de la provincia que integra territorialmente a las Islas Malvinas, este tipo de acciones no solo hiere la memoria colectiva, sino que vulnera el profundo sentimiento soberano que forma parte de la identidad fueguina.

El secretario de Asuntos Malvinas del Municipio, VGM Dante Asili, manifestó que «lo ocurrido es una afrenta directa a la memoria de nuestros compañeros caídos y al sentimiento de todo el pueblo fueguino». En esa línea, remarcó que «no se trata de un hecho menor ni aislado, sino de una provocación que no puede tener lugar en un sitio sagrado para nuestra historia».

Asimismo, sostuvo que «el Monumento a los Caídos en Malvinas representa el respeto permanente de nuestra comunidad hacia quienes dieron su vida por la Patria, y cualquier acción que lo utilice para instalar símbolos de las fuerzas que combatieron contra la Argentina resulta inaceptable».

La Municipalidad reafirma su compromiso inclaudicable con la causa Malvinas y con la defensa de la soberanía argentina, y sostiene que no hay lugar para expresiones que agravien la memoria de quienes dieron su vida por la Patria, menos aún en un sitio que representa el respeto y el reconocimiento permanente del pueblo.

Asimismo, se convoca a toda la comunidad a sostener, con responsabilidad y respeto, los valores de memoria, verdad y soberanía, especialmente a pocos días de conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Ushuaia no es indiferente: es memoria viva, es historia y es compromiso permanente con Malvinas.