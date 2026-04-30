REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN: “ES UN MOMENTO HISTÓRICO PARA DEFINIR QUÉ PROYECTO DE PROVINCIA QUEREMOS”

Tierra del Fuego 30/04/2026.- Así lo sostuvo el ministro jefe de gabinete, Jorge Canals, sobre el decreto firmado por el Gobernador Gustavo Melella convocando para el próximo 9 de agosto a elecciones para elegir a los convencionales constituyentes que llevarán adelante una reforma parcial de la Constitución de Tierra del Fuego.

El ministro jefe de gabinete, Jorge Canals, destacó la trascendencia del decreto firmado este miércoles por el Gobernador Gustavo Melella, convocando para el próximo 9 de agosto a elecciones para elegir a los convencionales constituyentes que llevarán adelante una reforma parcial de la Constitución de Tierra del Fuego.

En ese sentido, el funcionario resaltó que “estamos muy contentos en este llamado porque, fundamentalmente, le va a permitir a los vecinos y vecinas de la Provincia elegir a sus representantes para debatir una nueva Carta Magna dinámica, amplia y que permita proyectar a Tierra del Fuego para los próximos 30 o 40 años”.

“Es un momento histórico para la Provincia que se vio postergado y empañado en algún momento, pero que a partir de este llamado a elecciones permitirá actualizar y modernizar la Constitución”, señaló el jefe de Gabinete, entendiendo que se busca “eliminar privilegios de la política”.

Canals no dudó en señalar que la Constitución fueguina “es una de las más modernas”, aunque también opinó que “venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo que es necesario rever ciertas cuestiones”, entre ellas “la inclusión de los límites actuales de la Provincia, así como la inclusión de la Cuestión Malvinas, que tanto trabajamos desde el Gobierno de la Provincia junto a los Municipios”.

“Necesitamos dar el debate para darle un cierre al crecimiento del gasto de la política, es necesario dar la discusión sobre la continuidad o no de algunos cargos vitalicios, y poner sobre la mesa el debate también que plantean los mismos vecinos sobre las estructuras del Estado y de los poderes del Estado y sus instituciones”, agregó.

El jefe de gabinete sostuvo que esta reforma parcial de la Constitución “no es para un Gobierno en particular sino para comenzar a definir qué Provincia queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos”.