Reforma constitucional en Tierra del Fuego: Los fundamentos por los cuales debe llevarse a cabo

Rio Grande 30/01/2026.- Según las notas publicadas en La Licuadora TDF, la reforma constitucional de Tierra del Fuego se plantea como una oportunidad para modernizar el Estado, eliminar privilegios y garantizar mayor transparencia, aunque también enfrenta cuestionamientos por su contexto político y judicial. En este escenario de dimes y diretes, donde no ha habido una sola propuesta para fundamentar el porque no a la reforma, mas allá de que es costoso y no es tiempo, nada nos hace suponer que hayan leído, ni uno solo de los artículos que se cuestionan y que fueron propuestos por el ejecutivo provincial. Y por ultimo que a la gente no le interesa es muy apropiado para los que no quieren que nadie cambie.

La discusión sobre la reforma de la Constitución fueguina atraviesa un momento decisivo. Con 70 artículos puestos en debate, el oficialismo plantea que se trata de una actualización necesaria para modernizar el Estado y eliminar privilegios. Sin embargo, la oposición y sectores sociales cuestionan la oportunidad y el trasfondo político de la iniciativa.

Pero casualmente quienes se oponen, con dos únicos argumentos, es caro y no es el momento, hoy cobran en promedio mas de 10 millones de pesos mensuales de salarios, mas viáticos, mas desarraigo, mas todo tipo de privilegios y como si esto no fuera suficiente, no han podido enumerar ni un solo proyecto fundamentado para apoyar la negativa.

Es muy caro pagarle hoy a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia sueldos millonarios, como tambien se le paga a los vocales del Tribunal de Cuentas aumentos que ellos mismo se dan, sin rendir cuentas a nadie, superando los 14 millones mensuales, eso no es caro, tampoco es caro mantener a un inútil como lo es el fiscal de estado, cuya función es desconocida, como las auditorias del tribunal de cuentas que fueron declaradas inútiles por el gobierno nacional en la intervención del puerto.

Podríamos seguir por dias, enumerando la nada que han aportado quienes se oponen, no voy a mencionar a los que creen que la constitución es propiedad de un partido político, y que por tanto, debemos seguir siendo una provincia feudal, atrasada, inviable y con un estado elefantiásico que tiene sueldos de hambre, y adolece de servicios básicos como vivienda, salud, educación y seguridad, pero claro, eso para los que se oponen y entienden que a la sociedad no le importa este tema, han logrado instalar este relato mentiroso y mediocre, solo para mantener su miserable cuota de poder.

Se olvidan que son electos, en su gran mayoría, y tienen la representación de quienes los votaron a los que ni siquiera consultan sobre sus decisiones, menos sobre esta reforma que es vital, y de la cual nadie sabe siquiera el costo, porque hasta aquí las sumas que se han dado a conocer son solo rumores, nadie el monto.

No es el momento, nunca es el momento, pero esto es un acto constitucional, por lo tanto no se puede no llevar a cabo, no se puede negar, no se puede evitar, porque estaríamos rompiendo el sistema constitucional, el mismo que si sirvió para elegir desde el gobernador hasta el ultimo electo. Entonces si somos tan constitucionalistas, no podemos oponernos a un proceso constitucional.

Según el informe exclusivo de La Licuadora TDF, los artículos que se buscan modificar son los siguientes:

1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 17, 25, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 81, 82, 89, 90, 92, 98, 105, 135, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 210.

Entre ellos se destacan:

Art. 1: Forma de Gobierno.

Forma de Gobierno. Art. 5: Cláusula federal.

Cláusula federal. Art. 16: Derechos del trabajador.

Derechos del trabajador. Art. 25: Medio ambiente.

Medio ambiente. Art. 51–54: Salud y ecología.

Salud y ecología. Art. 160–190: Organización del Poder Judicial y órganos de control.

Contexto y objetivos de la reforma

De acuerdo con las notas publicadas, el Gobierno provincial busca una reforma parcial y moderna, con los siguientes ejes:

Modernización institucional: digitalización de procesos y simplificación administrativa.

digitalización de procesos y simplificación administrativa. Fin de privilegios: eliminación de cargos vitalicios y revisión de sueldos políticos.

eliminación de cargos vitalicios y revisión de sueldos políticos. Alternancia democrática: límite de dos mandatos consecutivos para cargos electivos.

límite de dos mandatos consecutivos para cargos electivos. Austeridad fiscal: incorporación de reglas de control del gasto público.

incorporación de reglas de control del gasto público. Transparencia y participación: fortalecimiento de mecanismos de control ciudadano.

Conclusión

La reforma constitucional fueguina busca actualizar la carta magna para adaptarla a los desafíos del siglo XXI, pero su éxito dependerá del consenso político y social que logre construir. La Licuadora TDF subraya que el debate debe centrarse en los textos concretos y no en especulaciones, ya que “el 99% de quienes la cuestionan no ha leído los artículos”.

Argumentos a favor

Actualización institucional: La Constitución de 1991 refleja un modelo estatal que hoy se considera obsoleto.

La Constitución de 1991 refleja un modelo estatal que hoy se considera obsoleto. Fin de privilegios: Se busca limitar mandatos, revisar salarios y eliminar cargos vitalicios.

Se busca limitar mandatos, revisar salarios y eliminar cargos vitalicios. Modernización del Estado: Incorporar gestión digital y reducir burocracia.

Incorporar gestión digital y reducir burocracia. Orden fiscal: Reglas claras para gasto público y cargos electivos.

Reglas claras para gasto público y cargos electivos. Proyección a futuro: Una Constitución pensada para las próximas décadas.

Argumentos en contra

Contexto crítico: Se impulsa en medio de crisis económica y social, lo que genera sospechas sobre su legitimidad.

Se impulsa en medio de crisis económica y social, lo que genera sospechas sobre su legitimidad. Judicialización: La Corte Suprema analiza la legalidad del proceso.

La Corte Suprema analiza la legalidad del proceso. Riesgo de concentración de poder: Posible fortalecimiento del Ejecutivo bajo el discurso de modernización.

Posible fortalecimiento del Ejecutivo bajo el discurso de modernización. Desconexión social: La reforma aparece como una prioridad política alejada de las urgencias cotidianas (empleo, consumo, industria).

Cuadro comparativo

Aspecto Situación actual (Constitución 1991) Propuesta de reforma (70 artículos) Mandatos electivos Reelección indefinida en algunos cargos Limitación a dos períodos consecutivos Cargos vitalicios Existen en órganos de control Eliminación de cargos vitalicios Sueldos y privilegios Régimen amplio y poco regulado Revisión y reducción de privilegios Estructura estatal Modelo burocrático, poco digitalizado Incorporación de gestión digital y simplificación Gasto público Sin regla fiscal clara Inclusión de reglas de austeridad y control Participación ciudadana Limitada a elecciones periódicas Mecanismos de consulta y control social

La reforma constitucional puede ser una oportunidad para modernizar y transparentar el Estado fueguino, pero también corre el riesgo de convertirse en una maniobra política si se impulsa sin consenso social y en un contexto de crisis. El desafío es que la ciudadanía perciba que los cambios no son para perpetuar privilegios, sino para garantizar derechos y mejorar la vida cotidiana.

Razones a favor de reformar la Constitución fueguina

Las publicaciones de La Licuadora TDF destacan varios argumentos que sustentan la necesidad de una reforma parcial :

Actualización institucional: La Constitución vigente, sancionada en 1991, refleja un modelo estatal que hoy se considera burocrático y poco adaptado a la digitalización y la eficiencia administrativa.

La Constitución vigente, sancionada en 1991, refleja un modelo estatal que hoy se considera burocrático y poco adaptado a la digitalización y la eficiencia administrativa. Fin de los privilegios políticos: Se busca eliminar cargos vitalicios , revisar esquemas salariales y limitar los mandatos consecutivos a dos períodos, promoviendo alternancia democrática y transparencia.

Se busca eliminar , revisar y limitar los a dos períodos, promoviendo alternancia democrática y transparencia. Modernización del Estado: La reforma apunta a incorporar herramientas de gestión digital , reducir trámites y fortalecer la relación entre ciudadanía y administración pública.

La reforma apunta a incorporar herramientas de , reducir trámites y fortalecer la relación entre ciudadanía y administración pública. Revisión del gasto público: La iniciativa pretende ordenar el funcionamiento del Estado y garantizar reglas claras para todos los cargos electivos, en línea con una visión de austeridad y eficiencia.

La iniciativa pretende ordenar el funcionamiento del Estado y garantizar reglas claras para todos los cargos electivos, en línea con una visión de austeridad y eficiencia. Proyección a largo plazo: El gobernador Gustavo Melella plantea una Constitución “para los próximos 30 años”, que mire hacia adelante y recupere la confianza social en las instituciones.

Argumentos en contra o cuestionamientos

Sin embargo, las mismas fuentes también reflejan tensiones y críticas al proceso :

Contexto político adverso: La reforma se impulsa tras la derrota electoral del oficialismo y en medio de una crisis económica y social , lo que genera sospechas sobre su oportunidad y legitimidad.

La reforma se impulsa tras la derrota electoral del oficialismo y en medio de una , lo que genera sospechas sobre su oportunidad y legitimidad. Judicialización del proceso: El expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación , que analiza la legalidad del llamado a elecciones de convencionales constituyentes.

El expediente llegó a la , que analiza la legalidad del llamado a elecciones de convencionales constituyentes. Riesgo de concentración de poder: Algunos sectores advierten que, bajo el discurso de modernización, podría esconderse una estrategia para reconfigurar el equilibrio institucional y fortalecer al Ejecutivo.

Algunos sectores advierten que, bajo el discurso de modernización, podría esconderse una estrategia para y fortalecer al Ejecutivo. Desconexión con la realidad social: En un contexto de despidos, caída del consumo y crisis industrial, parte de la ciudadanía percibe la reforma como una prioridad política alejada de las urgencias cotidianas.

La reforma constitucional de Tierra del Fuego aparece como un proyecto ambicioso y necesario en términos institucionales, pero controvertido en su momento político. Si se concreta con participación ciudadana y transparencia, podría significar un avance hacia un Estado más moderno y equitativo. Si se impone sin consenso, corre el riesgo de convertirse en una maniobra de poder más que en una renovación democrática.

Con información exclusiva de www.lalicuadoratdf.com.ar