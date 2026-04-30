Que pasa con el FAMP: 268.3 millones de Dolares que podrían ser el salvavidas de la provincia.

363.546.500.000 esta es la suma en pesos de los fondos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva, 268.322.084, 22 millones de dolares.

En este informe ponemos una vez mas en agenda que pasa con estos fondos que son de los fueguinos, de las empresas que aportaron al mismo y al que hoy no pueden acceder a ellos, lo que claramente denota el ahogo financiero del gobierno nacional hacia la provincia.

Estos fondos, bien administrados y con los controles respectivos, podrían ser un salvavidas para la provincia, pero no se tiene acceso a ellos

El documento que compartiste confirma que el FAMP-Fueguina acumula al 18 de febrero de 2026 un saldo retenido de USD 268,3 millones. Ese monto es enorme en relación con la escala de la economía fueguina y, si se liberara, podría marcar una diferencia estructural. Te propongo un análisis crítico en tres planos: urgencias fiscales, diversificación productiva, y impacto social.

1. Urgencias fiscales

Déficit provincial: Tierra del Fuego cerró 2025 con un rojo de más de 83 mil millones de pesos. Una parte de estos fondos podría destinarse a aliviar la liquidez inmediata, evitando más endeudamiento o suba de impuestos.

Tierra del Fuego cerró 2025 con un rojo de más de 83 mil millones de pesos. Una parte de estos fondos podría destinarse a aliviar la liquidez inmediata, evitando más endeudamiento o suba de impuestos. Riesgo de absorción total: Si se usa solo para tapar agujeros fiscales, el fondo perdería su sentido productivo. El desafío es equilibrar entre sostener las cuentas y no diluir el objetivo de diversificación.

Diversificación productiva

Con USD 268 millones se podrían financiar proyectos estratégicos que hoy están en carpeta pero sin ejecución:

Energías renovables: Parques eólicos y proyectos de hidrógeno verde en Río Grande y Tolhuin.

Parques eólicos y proyectos de hidrógeno verde en Río Grande y Tolhuin. Economía del conocimiento: Incentivos a software, biotecnología y servicios digitales exportables.

Incentivos a software, biotecnología y servicios digitales exportables. Industria automotriz y metalmecánica: Escalar casos como el de Newsan, que exportó módulos de seguridad, hacia una cadena más amplia.

Escalar casos como el de Newsan, que exportó módulos de seguridad, hacia una cadena más amplia. Turismo y pesca: Infraestructura portuaria y promoción internacional para diversificar ingresos.

Crítico: sin reglas claras de asignación, el riesgo es que el dinero se concentre en pocas empresas del subrégimen electrónico, reproduciendo la dependencia actual.

Impacto social

Empleo privado: Podría financiar reconversión laboral y capacitación en sectores nuevos, reduciendo la dependencia del empleo estatal.

Podría financiar reconversión laboral y capacitación en sectores nuevos, reduciendo la dependencia del empleo estatal. Infraestructura social: Hospitales, viviendas y conectividad digital, que son condiciones de base para atraer inversión.

Hospitales, viviendas y conectividad digital, que son condiciones de base para atraer inversión. Transparencia: La ejecución debería ser pública y auditable, porque la opacidad de fideicomisos anteriores generó desconfianza.

Conclusión crítica

El FAMP retenido equivale a casi un presupuesto anual completo de la provincia. Usado inteligentemente, podría ser el motor de una transición hacia una matriz productiva más diversa y sostenible. Pero si se libera sin planificación ni control, corre el riesgo de convertirse en un simple salvavidas fiscal o en un subsidio encubierto a las mismas empresas que hoy concentran poder.

En otras palabras: el fondo puede ser semilla de diversificación o un espejismo más del relato político. La clave está en diseñar un plan de inversión con prioridades claras, participación social y auditoría independiente.

cuadro comparativo con escenarios de uso del fondo (ejemplo: tapar déficit vs. invertir en energías vs. capacitar empleo) para visualizar qué impacto tendría cada alternativa en el corto y largo plazo