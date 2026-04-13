Puerto intervenido: “Llegamos a esta crisis por errores propios y falta de conducción”

Ushuaia 13/04/2026.- El legislador provincial Pablo Villegas se refirió a la crítica situación del sistema portuario fueguino y sostuvo que el escenario actual “no es producto del azar, sino de una cadena de malas decisiones políticas y administrativas”, al tiempo que reclamó mayor firmeza en la defensa de los intereses provinciales frente al Gobierno nacional.

En declaraciones radiales, Villegas fue contundente: “Defender el puerto es defender el futuro económico de la provincia, pero para hacerlo primero hay que reconocer que llegamos a esta crisis por errores propios y falta de conducción”.

El parlamentario, que participó de reuniones legislativas tanto públicas como reservadas, señaló que existieron fallas graves en la gestión y en la estrategia institucional. “Se cometieron errores muy groseros, tanto antes como después de la intervención. Se actuó mal y se defendió peor”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó la falta de previsión y de una estrategia clara por parte de las autoridades provinciales: “No puede ser que la provincia haya terminado validando argumentos que luego fueron utilizados en su contra. Eso es un error político y jurídico de enorme gravedad”.

Villegas también apuntó contra la conducción del área portuaria y la ausencia de control en decisiones administrativas que generaron perjuicios económicos. “Hubo fondos que no se ejecutaron, obras que no se hicieron y decisiones que hoy le cuestan millones a la provincia. Eso no puede pasar desapercibido”, advirtió.

A pesar del diagnóstico crítico, el legislador reiteró su rechazo a la intervención nacional: “Es un atropello institucional que no corresponde, pero tampoco podemos hacernos los distraídos con lo que hicimos mal desde la provincia”.

“Hay que ordenar prioridades”

En paralelo, Villegas vinculó la crisis portuaria con el contexto general que atraviesa Tierra del Fuego y cuestionó con dureza el rol de los representantes nacionales, especialmente del sector libertario.

“Estamos en una realidad social y económica muy delicada, con caída de la actividad, pérdida de empleo y un Estado que no logra dar respuestas en áreas sensibles como la salud o la vivienda”, señaló.

En ese marco, remarcó la necesidad de “ordenar prioridades” y avanzar en políticas estructurales: “No podemos seguir administrando pobreza ni postergando decisiones de fondo. Cuando hubo recursos no se utilizaron para resolver los problemas estructurales y hoy pagamos las consecuencias”.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la gestión política ante Nación y criticó la falta de resultados concretos. “Los diputados y senadores tienen que gestionar, abrir puertas y defender los intereses de la provincia. No alcanza con acompañar leyes, hay que lograr beneficios reales para Tierra del Fuego”, expresó.

En esa línea, cuestionó el accionar de los dirigentes alineados con el gobierno nacional: “Vemos referentes más preocupados por sacarse fotos y lanzar candidaturas que por conseguir respuestas. Tierra del Fuego no puede ser espectadora de decisiones que se toman en Buenos Aires sin una defensa firme de lo propio”.