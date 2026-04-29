PROFUNDIZAN SU VÍNCULO EN MATERIA DE SALUD EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Rio Grande 29/04/2026.- Ambas instituciones consolidan una agenda de trabajo conjunto -sostenida durante los últimos dos años- mediante la firma de un Convenio Marco de Colaboración y Cooperación Institucional. El acuerdo fue rubricado por el intendente Martín Perez y el presidente de la Casa de Altos Estudios, Fernando Tauber. Ratifica la articulación en materia de formación, investigación, extensión y desarrollo de propuestas académicas de interés común, con especial foco en salud.

También estuvieron presentes: el subsecretario de Salud, Dr. Agustín Perez, y el prosecretario de la Universidad Nacional de La Plata, Dr. Manuel Fonseca. A partir de este convenio, se busca afianzar la ejecución conjunta y coordinada de programas y proyectos vinculados a la docencia, la investigación y la extensión universitaria, generando nuevas oportunidades de acceso al conocimiento para las y los riograndenses, en propuestas que responden a necesidades locales y regionales en materia sanitaria.

Con esta firma, el Municipio de Río Grande y la Universidad Nacional de La Plata dan continuidad a una agenda de trabajo enfocada en la formación y el fortalecimiento de capacidades en salud.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Dr. Agustín Perez expresó que “este convenio no es un hecho aislado, sino la consolidación de un camino que venimos recorriendo desde hace dos años junto a la Universidad Nacional de La Plata, con un propósito muy claro: fortalecer las capacidades locales en salud a partir del acceso al conocimiento y la formación universitaria pública y de calidad”.

“Desde el Municipio entendemos que la salud no se construye sólo desde el sistema sanitario, sino también desde la educación, la formación y el trabajo articulado con universidades e instituciones de referencia”, afirmó. Y en este sentido, remarcó: “vamos a seguir profundizando este vínculo porque estamos convencidos de que invertir en conocimiento es invertir en una mejor salud para los riograndenses”.

Este trabajo articulado, que se viene desarrollando sostenidamente desde hace dos años, da un nuevo paso con el inicio de las Propuestas Académicas Universitarias en Salud 2026. La primera capacitación, denominada “Salud en infancias y adolescencias: desafíos contemporáneos”, dará inicio este 29 de abril con más de 2000 personas inscriptas de toda la provincia.

Dicha iniciativa cuenta, además, con la participación del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, la Asociación de Psiquiatras de América Latina y la Asociación de Psiquiatras de Argentina. Se trata de una propuesta que busca acercar herramientas de prevención, detección temprana y acompañamiento en salud a la comunidad fueguina. A esta propuesta se suman otras instancias de formación como “Consumos problemáticos: abordajes posibles”, “Prevención del suicidio y salud mental” y “Abordaje de niños con desafíos en el neurodesarrollo”.

Como antecedente de este vínculo sostenido, ambas instituciones ya han impulsado de manera conjunta la Diplomatura Universitaria en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria, destinada a agentes sanitarios que integran los equipos de salud del Municipio, así como el Curso Universitario Anual de Formación de Agentes Multiplicadores en Prevención del Suicidio.