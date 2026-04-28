Para la CEPAL, Argentina crecerá menos que en 2025, es un dato macro y estadístico, no necesariamente social ni distributivo.

La CEPAL ajustó a la baja el crecimiento de América Latina y el Caribe para 2026: se espera un promedio de apenas 2,2%, frente al 2,3% proyectado en diciembre pasado. El recorte refleja tensiones geopolíticas, inflación global y condiciones financieras más restrictivas, con 24 de los 33 países de la región mostrando menor dinamismo.
Panorama regional 2026
- Crecimiento promedio regional: 2,2% (ajuste desde 2,3%).
- Duración de la tendencia: sería el cuarto año consecutivo con tasas cercanas al 2,3%, mostrando debilidad estructural.
- Países afectados: 24 de 33 verán desaceleración; solo 7 acelerarán.
- Factores externos:
- Conflicto en Medio Oriente y tensiones geopolíticas.
- Precio del petróleo +74% respecto a diciembre 2025.
- Alza global de alimentos.
- Menor crecimiento en socios clave (Zona Euro, China, India).
- Comercio mundial: OMC proyecta +2,7% en 2026 (vs. +4,7% en 2025).
Subregiones
|Subregión
|Crecimiento 2026
|Comparación 2025
|América del Sur
|2,4%
|2,9%
|Centroamérica
|2,2%
|2,3%
|Caribe (excl. Guyana)
|1,2%
|1,5%
|Guyana
|Alta expansión por auge petrolero
|—
- Consumo privado: pierde impulso.
- Inversión: leve recuperación, pero aún moderada.
- Mercado laboral: empleo crecería 1,1% (vs. 1,5% en 2025).
- Inflación regional: mediana superior al 3% (vs. 2,4% en 2025).
Claves para Argentina y Tierra del Fuego
- Argentina se verá afectada por el encarecimiento de combustibles y alimentos, lo que presiona la inflación interna y el consumo.
- Para Tierra del Fuego, el contexto global más restrictivo limita exportaciones industriales y encarece insumos importados, reforzando la necesidad de diversificación productiva.
- El ajuste de la CEPAL confirma que la región enfrenta un entorno externo adverso y que las economías locales deben prepararse para un crecimiento bajo y presiones inflacionarias persistentes.
Argentina no va a crecer ?
Sí, Argentina sí crecerá en 2026 según la CEPAL, aunque a un ritmo menor que en 2025: se proyecta un aumento del PIB del 3,8%, superior al promedio regional de 2,2%. Esto significa que, pese a la desaceleración, Argentina seguirá entre las economías con mejor desempeño relativo en Sudamérica.
Proyecciones de crecimiento
|País / Región
|Crecimiento 2025
|Crecimiento 2026
|Comentario
|Argentina
|4,3%
|3,8%
|Crece más que el promedio regional, aunque desacelera
|Sudamérica (prom.)
|2,9%
|2,4%
|Desaceleración generalizada
|LatAm y Caribe
|2,4%
|2,2%
|Cuarto año consecutivo de bajo crecimiento
|Guyana
|—
|16,3%
|Boom petrolero
|Venezuela
|—
|6,5%
|Recuperación parcial
|México, R. Dominicana, Belice, Bahamas, Surinam, Haití
|—
|4% aprox.
|Entre los pocos que aceleran
Factores que explican el caso argentino
- Plan de estabilización: tras dos años de contracción, la recuperación se apoya en consumo privado y formación de capital.
- Sectores impulsores: construcción, industria, comercio e intermediación financiera.
- Inflación: seguirá siendo elevada, aunque con tendencia a la baja; depende del tipo de cambio y reservas externas.
- Recaudación y gasto: se prevé contracción en ingresos fiscales por fin del impuesto PAIS en 2024, mientras que el gasto aumenta por movilidad jubilatoria.
Implicancias para Tierra del Fuego
- Industria fueguina: el crecimiento nacional puede sostener la demanda interna de electrónicos y manufacturas locales, pero la desaceleración regional limita exportaciones.
- Costos de insumos: la suba global de petróleo y transporte encarece la logística hacia y desde la isla.
- Diversificación: el contexto refuerza la necesidad de ampliar rubros productivos más allá de ensamblaje industrial, para reducir vulnerabilidad externa.
Clave
Argentina sí crecerá en 2026 (3,8%), más que la región (2,2%), aunque menos que en 2025. Para Tierra del Fuego, esto implica un entorno de moderado crecimiento interno pero con presiones externas que pueden afectar costos y competitividad.
Como se explica un crecimiento sin industrias, con desempleo récord, pobreza por encima del 36%, los salarios mas bajos de la región y récord de importaciones?
Ese es justamente el paradoja del crecimiento estadístico: puede haber un aumento del PIB aunque la vida cotidiana se deteriore. Te lo desarmo en piezas para que se vea claro:
Cómo se explica el “crecimiento” en Argentina 2026
- Base de comparación baja: venimos de años de recesión y contracción. Cuando la economía toca fondo, cualquier rebote técnico se traduce en un “crecimiento” porcentual alto, aunque no implique mejoras sociales.
- Sectores específicos: construcción, intermediación financiera y comercio pueden mostrar actividad, aun cuando la industria manufacturera esté estancada.
- Importaciones récord: el aumento de importaciones suma al PIB porque se contabiliza como consumo e inversión, aunque en realidad refleja dependencia externa y pérdida de producción local.
- Consumo privado: puede repuntar en términos estadísticos por recomposición parcial, pero sigue limitado por salarios bajos y pobreza elevada.
- Inversión puntual: proyectos de infraestructura o capital financiero inflan las cuentas nacionales, aunque no se traduzcan en empleo masivo.
Por qué no se siente en la sociedad
- Desempleo récord: el crecimiento no es inclusivo; se concentra en sectores con baja capacidad de absorción laboral.
- Pobreza 36%: el rebote macro no compensa la caída del poder adquisitivo.
- Salarios más bajos de la región: aun con crecimiento, la distribución del ingreso es regresiva.
- Industria debilitada: sin producción local fuerte, el crecimiento depende de importaciones y servicios, lo que genera vulnerabilidad externa.
- En Síntesis:
El “crecimiento” que mide la CEPAL es macro y estadístico, no necesariamente social ni distributivo. Argentina puede mostrar un 3,8% de expansión del PIB en 2026, pero con desempleo, pobreza y salarios deprimidos, lo que en la práctica significa un crecimiento sin bienestar.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar