Para la CEPAL, Argentina crecerá menos que en 2025, es un dato macro y estadístico, no necesariamente social ni distributivo.

Ese es justamente el paradoja del crecimiento estadístico: puede haber un aumento del PIB aunque la vida cotidiana se deteriore. Te lo desarmo en piezas para que se vea claro:

Cómo se explica el “crecimiento” en Argentina 2026

Base de comparación baja: venimos de años de recesión y contracción. Cuando la economía toca fondo, cualquier rebote técnico se traduce en un “crecimiento” porcentual alto, aunque no implique mejoras sociales.

venimos de años de recesión y contracción. Cuando la economía toca fondo, cualquier rebote técnico se traduce en un “crecimiento” porcentual alto, aunque no implique mejoras sociales. Sectores específicos: construcción, intermediación financiera y comercio pueden mostrar actividad, aun cuando la industria manufacturera esté estancada.

construcción, intermediación financiera y comercio pueden mostrar actividad, aun cuando la industria manufacturera esté estancada. Importaciones récord: el aumento de importaciones suma al PIB porque se contabiliza como consumo e inversión, aunque en realidad refleja dependencia externa y pérdida de producción local.

el aumento de importaciones suma al PIB porque se contabiliza como consumo e inversión, aunque en realidad refleja dependencia externa y pérdida de producción local. Consumo privado: puede repuntar en términos estadísticos por recomposición parcial, pero sigue limitado por salarios bajos y pobreza elevada.

puede repuntar en términos estadísticos por recomposición parcial, pero sigue limitado por salarios bajos y pobreza elevada. Inversión puntual: proyectos de infraestructura o capital financiero inflan las cuentas nacionales, aunque no se traduzcan en empleo masivo.

Por qué no se siente en la sociedad

Desempleo récord: el crecimiento no es inclusivo; se concentra en sectores con baja capacidad de absorción laboral.

el crecimiento no es inclusivo; se concentra en sectores con baja capacidad de absorción laboral. Pobreza 36%: el rebote macro no compensa la caída del poder adquisitivo.

el rebote macro no compensa la caída del poder adquisitivo. Salarios más bajos de la región: aun con crecimiento, la distribución del ingreso es regresiva.

aun con crecimiento, la distribución del ingreso es regresiva. Industria debilitada: sin producción local fuerte, el crecimiento depende de importaciones y servicios, lo que genera vulnerabilidad externa.

sin producción local fuerte, el crecimiento depende de importaciones y servicios, lo que genera vulnerabilidad externa. En Síntesis:

El “crecimiento” que mide la CEPAL es macro y estadístico, no necesariamente social ni distributivo. Argentina puede mostrar un 3,8% de expansión del PIB en 2026, pero con desempleo, pobreza y salarios deprimidos, lo que en la práctica significa un crecimiento sin bienestar.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar