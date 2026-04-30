Pablo Blanco: «Los oficialistas en el congreso nacional, festejan las políticas que destruyen la provincia».
PorArmando Cabral
Rio Grande 30/04/2026.- El Senador Nacional Mandato Cumplido, Pablo Blanco, cuestionó duramente las políticas implementadas por el gobierno nacional y en particular a los diputados y senadores de LLA al señalar que, «cuando yo veo que los representantes del gobierno nacional, que son dos en el Senado, dos en diputados, en lugar de muchas veces defender las necesidades de la provincia, independientemente del color político, muchas veces viene a ser tachín, tachín, festejando las medidas del gobierno nacional que afectan a Tierra del Fuego, como pasó con la ley de Glaciares, como pasa con un montón de retención de recursos, como pasó con la intervención del puerto».
El dialogo con Resumen Económico, en radio provincia, el senador mandato cumplido se explayó sobre temas tan complejos como la Reforma Constitucional en la provincia que dijo apoyar.
La actividad de los diputados y senadores libertarios en el congreso, que votan todo contra la provincia, como la ley de glaciares, la reforma laboral, la quita de aranceles y el decreto 252, que ahora si ha destruido lo que quedaba de la industria en la provincia.
Tambien aclaró que los adelantos de coparticipación, no son una ayuda y eso hay que aclararlo, ademas por ese adelanto la provincia debe pagar 16% de interés, esos son fondos de la provincia.
Podríamos empezar por este famoso decreto 252, Pablo, que ha provocado una hecatombe en Tierra del Fuego, al igualar ventajas comparativas que tenía Tierra del Fuego con empresas de todo el país, con las provincias de todo el país.
Vos sabés que cuando salió el decreto, yo hice averiguar y he hablado con distintos sectores que se podían ver afectados, ellos manifiestan que no dice que este es un decreto viejo, que ya venía de hace bastante tiempo, que se amplió y lo que se modificó, por lo menos por lo que a mí me explicaron, es que antes vos podías importar y tenías que pagar los aranceles, tenía que pagar todo y después producías y vendías la mercadería.
En este caso lo que me dijeron a mí gente de AFARTE, que lo que hace este decreto es que vos no pagas lo que te exceptúa, sino hasta tanto no fabriques y vendas el producto, en lugar de pagarlo anticipadamente, lo pagas después.
Eso es lo que me dijeron que es lo que significa este decreto y que eso no afectaría directamente a Tierra del Fuego, aunque creo que, bueno, que una cosa fabricada más cercano a la zona de consumo, me parece que tiene sus ventajas también que esto no considera.
Pero bueno, yo ni bien leí el decreto y algunas noticias que salieron, yo consulté con gente de la UIF, de AFART, y eso lo que me explicaron.
Dos economistas coincidieron en que una de las posibilidades es que las empresas se relocalicen, esto que vos decías recién, es decir, como ya la ventaja no está, o tenemos la misma ventaja que puede tener cualquier otra provincia, las empresas podrían relocalizarse y de hecho nadie salió a decir no, no, esto no va a ocurrir.
Hoy por ejemplo ya nos enteramos de que tenemos problemas VGH, problema Radio Victoria, despidos en Solnick y también problemas con Mirgor, las cuatro empresas más importantes.
La verdad que el tema de la industria es muy preocupante lo que está sucediendo y sobre todo, independientemente con lo que puede influir o no, yo quiero creer en la gente que consulté, que me decía que esto no afectaba, pero independiente eso lo que la carga o no carga impuesto, pero el costo que tiene la fabricación argentina para competir con lo importado es altísimo, o sea, es imposible.
Entonces, porque esencialmente las autoridades económicas.
Quieren que una empresa argentina compita con empresas que acá la mano de obra, por ejemplo, son 700 dólares mensuales.
Y con el que tiene que competir, si paga 100 dólares mensuales, es mucho.
Y aparte el nivel de escala.
El nivel de escala.
Entonces es imposible.
Si la industria Tierra del Fuego la vas a medir pura, exclusivamente en cuestión económica.
Nos olvidamos de lo esencial, que la geopolítica es eso, lo esencial.
Pero bueno, los porteños como tienen todo alrededor, eso no lo dimensionan.
No lo dimensionan.
Pasó por acá el Nimitz, portaaviones Nimitz, el segundo más grande de EEUU, pasó por acá y no fue noticia.
El hecho de que semejante arma, que es un arma nuclear además, haya pasado.
Por el y como si nada.
Ese es el tema.
Lo que pasa que acá cuando se analiza Tierra de Fuego y te dice, bueno, pero mira lo que.
Lo que significa, el costo fiscal que significa Tierra de Fuego, que una mentira, porque el Estado Nacional no pone nada, en todo caso deja de recaudar.
Y si las fábricas se cierran y cada vez hay menos ocupación, el Estado Nacional va a tener que subsidar a la provincia.
Pero bueno.
Pero bueno, ellos lo miden como.
Viste que Tierra del Fuego parece ser que es la niña, el hijo subsidiado de Nación.
Y no tienen en cuenta la contraparte, porque acá se llevan todo y no te dejan nada.
¿Por ejemplo, la producción gasífera e hidrocarburífera, qué te deja?
Nada, cada vez te deja menos regalía.
Porque la verdad que ahora el aprovechamiento es costa afuera, con lo cual la provincia no recibe.
Y antes con el fideicomiso Austral, vos recibió el 50 de lo que le correspondía Nación, te lo daban.
Ahora ni siquiera tenemos eso, así que se quedan con el 100% de todo.
Vos me decías recién, esta no es La única provincia, 19 provincias con déficit.
Y salió publicado en.
En los medios.
Y las provincias amigas, algunas tienen la suerte de recibir ATN.
Pero esos ATN son miserables además.
Pablo.
Sí, pero yo escuchaba, por ahí lo escucho, algunos representantes nacionales del oficialismo en Tierra del Fuego, habla.
Parece ser que Milley le hace un gran favor a la provincia de Tierra del Fuego, porque le da 20 mil millones o 25 mil millones, creo que fue la última de anticipo de coparticipación.
En principio es plata que en el transcurso del mes la provincia tiene que cancelar.
Y por esos días que utiliza la plata, encima le cobra intereses.
Le cobra intereses que para mí es una locura, porque el gobierno nacional se está quedando, desde el momento que asumió, con un montón de recursos que son de las provincias, inclusive los ATN.
Porque los ATN es el 1% de la masa de recaudación que va a una cuenta específica para atender los desequilibrios de las provincias.
Y es plata de las provincias, no es plata de la nación.
¿Qué hizo mi ley?
Durante el primer año no transfirió nada.
El segundo año transfirió muy poco.
Y todo el resultado, porque todos los días va a esa cuenta, se va engrosando, queda para cubrir el déficit fiscal de la Nación, que tiene superávit a la costa de las provincias.
Fíjate, en el 2000, cuando asumió mi ley, las provincias tenían, si mal no leí, 1,5 de superávit fiscal en el conjunto.
Hoy esas 19 están abajo.
Tierra del Fuego tiene 16,4, y las.
Que están equilibradas tienen 0,3 de superávit.
Y muchas de las cuales lo tuvieron porque le dieron ATN.
¿Por qué?
A cambio de voto en el Congreso Nacional.
¿Como Tierra del Fuego?
Por distintas razones.
Pero esencialmente yo creo que.
Y en esto, más allá que se enojen mis amigos, mis conocidos, el Ejecutivo, me parece que una falta de política, porque uno puede pensar completamente distinto.
Una cosa es gobernar para vos, y otra cosa gobernar para el conjunto.
Lo tienen que entender tanto Nación como la provincia.
Tienen que encontrar un canal de entendimiento.
Tierra del Fuego, decime si no tiene dada todas las condiciones para tener ayuda extraordinaria, ¿No?
Adelanto de coparticipación del gobierno nacional, caída de las ventas, la apertura de importaciones, un montón de situaciones que hacen que la economía de Tierra del Fuego, vos lo ves, viste que está riguroso, está parado.
En eso que esté parado, que no hay venta, no hay recaudación de impuestos.
La fábrica no fabrica, no hay recaudación del impuesto o de las tasas de proceso productivo.
No hay venta, no hay recaudación de impuestos.
Y eso no es únicamente que se perjudica a la fábrica, se perjudica a la provincia y perjudica al municipio.
Y la provincia cada vez tiene menos recursos para pagar sueldo.
Encima cayó la recaudación nacional, también recibe menos recursos.
Los recursos que estaban destinados a educación, a planes de salud, transporte, transporte, la Nación no los transfiere.
Los programas que había de salud, como el Remediar y otros, los quitó.
Entonces, está bien que se haga cargo de la provincia.
Pero que se haga cargo de la provincia significa poner plata, plata que la provincia no tiene.
Me parece que hay una discusión mucho.
Más completa con el programa Remediar.
Por ejemplo, nos decía la ministra de Salud, Di Giglio, que a la provincia hace cuatro meses atrás, le implicaba una inversión de 1.200 millones mensuales cubrir ese plan que el gobierno ya no estaba cubriendo su totalidad, ahora menos, ya no cubre nada.
Entonces a eso le sumas, se hicieron cargo de los medicamentos, hicieron cargo del subsidio a los docentes, del FONIT, de incentivo docente.
El subsidio del gas en su totalidad.
El subsidio del gas en su totalidad,.
Que es un montón de plata, 60.
Mil millones de pesos.
Vos hablaste de la ministra de Salud, vos fíjate que esta caída del empleo, la pérdida de empleo, qué hace que mucha gente que tenía prepaga, que tenía obra social, no tiene más.
Y eso se viene a atender con la salud pública, con los hospitales.
Está colapsado, Pablo.
Todo el sistema de salud pública está colapsado.
Aquel que crea que más allá de uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo con el gobernador o como está gobernando.
En mi caso, yo tengo una serie de diferencias con él.
Pero esto es un tema que hay que buscarlo en el conjunto.
No es a ver, bueno, ahora que le va a llamar La Meleya, vamos a echar la Meleya.
Cuando venga el otro le va a pasar exactamente lo mismo.
¿Por qué no?
Es un problema Melella, un problema, ¿Viste?
Entonces me parece que acá hay que buscar las soluciones de todo.
Y aquellos que estaban juntos hasta hace un tiempo atrás, ahora se pelean.
Al problema económico, al problema general que hay, pérdida de empleo, pérdida de actividad económica, le sumá el problema político.
Ya algunos están jugando para el 27, están muy apurados y hay que transcurrir el 26.
Claro.
No, el 2027 está a la vuelta de la esquina.
Pero no en este momento salís a hablar de candidatura.
Está a la vuelta de la esquina, pero está muy lejos también.
Claro, es una locura, porque primero tenés que por lo menos dar alguna solución a esto.
Hoy, por ejemplo, se decretó, ya está la quiebra de la caja previsional de la policía.
No puede salir un ministro a decir como salió Jorge Can, la suya a está quebrada.
¿Y cuál es el futuro de esas 540 familias?
Que esto no es nuevo, Armando, esto viene de hace mucho el tema de la caja compensadora de la policía, de hace rato que viene.
Cuando nosotros nos putearon, nos dijeron de todo, tomamos las medidas que tomamos en el 2016 con el tema de la caja de jubilaciones de la provincia, que hoy muchos de los que nos puteaban hoy salen a decir por los medios, menos mal que se tomaba esa medida porque todavía funciona.
Bueno, ya ahí ya había dificultades con la caja compensadora de la policía, con la caja compensadora entonces.
Y no se tomaron medidas al respecto.
Inclusive se fueron agravando con una serie de medidas que el directorio de la caja, de esa caja compensadora ha ido tomando la realidad, el tiempo, dejar pasar el tiempo no soluciona el problema, al contrario, nos agrava.
La última, Pablo, tiene que ver con el tema de la ley de goteo y la coparticipación, que como vos decías, hoy la Nación tiene superada y gracias a las provincias.
Saqueo, yo le llamo saqueo de las provincias.
¿Qué opinas de una ley de goteo en Tierra del Fuego para la coparticipación de gobierno a municipios?
No puedo decir lo contrario, que siempre sostuve que estaba de acuerdo.
Ahora hay que analizar en la situación.
Claro, porque en este escenario, en el.
Contexto que estamos, en su momento, nosotros habíamos discutido en su momento una ley de goteo, parece que era cerca del.
En el último mandato que tuve, en el anterior, cerca de 2019.
Porque hubo una época, algunos recordarán, en el gobierno de Colazo, en un periodo, ni bien se inició, se aplicó la ley de goteo, que después se dejó sin efecto y trajo las consecuencias que trajo después la retención de la coparticipación.
Pero en su momento, cuando era en el gobierno de Bertone, me parece.
Sí, en el gobierno de Bertone, cuando nosotros habíamos avanzado en ese sentido, se hizo un análisis, un estudio, que si vos la aplicabas de la noche a la mañana, la ley de goteo trababa el funcionamiento de la provincia.
Y yo no sé cómo están ahora los números, no son para nada auspicioso por lo que uno lee, pero me parece que pasaría algo similar.
Lo que me parece que habría que buscarle pasos intermedios, por ahí gotear, aplicar la ley de goteo de los que vienen, los recursos nacionales y no los provinciales o viceversa.
Pero bueno.
Y eso lo vas a lograr.
Más allá si te sentás a discutir en una mesa y no que aquellos que estaban juntos hasta hace dos días, ahora están peleados, entonces te meto esto, te meto esto, te modifico esto, te hago lo otro.
Con respecto al tema de la reforma constitucional, vos fuiste convencional constituyente, Yo fui.Convencional constituyente y en no menos de cuatro oportunidades presenté la ley declarando la necesidad de la reforma.
Yo estoy de acuerdo con que hay que hacerle reforma a la Constitución de Tierra del Fuego.
No estoy de acuerdo cómo se hizo o cómo se aprobó la ley en su momento, una legislatura que se iba sobre tablas sin ningún tipo de discusiones.
Y si bien estoy de acuerdo que creo que hay que hacerla la reforma, me parece que esta situación que hablamos antes, la situación económica, amerita parar un poco la mano.
Primero dediquémonos a ver cómo ordenamos esto y después reformemos.
Porque independientemente de las críticas que uno le pueda hacer o no, de las modificaciones que uno plantee, la Constitución le permitió a todos los espacios políticos, a todos, peronismo, radicalismo, el movimiento popular fue el socialismo, el ARI, a todos, gobernar sin ningún tipo de dificultad.
Hubieron dificultades, pero pudieron gobernar.
Entonces me parece que avanzar ahora en esta situación tan complicada, con eso, me parece que habría que repensarlo.
Pablo, con respecto al diálogo gobierno y sus representantes en el Congreso.
Vos en algún momento dijiste yo lo llamo al gobernador, hablo con él, siempre estoy a deposición, bla, bla, bla.
¿Notas que hay algún tipo de diálogo ahora o todos tenemos la misma sensación de que no hay ninguna comunicación?
La verdad que hace rato que no hablo con funcionarios del gobierno en este sentido.
Me parece que no hay.
Por ahí vi que el gobernador sí se juntaba con la senadora de.
Con la senadora López, pero la verdad que no te puedo asegurar si sí o si no.
Pero me parece que independientemente que si hay diálogo o no hay diálogo, me parece que el resultado no se ve.
Y cuando yo veo que los representantes del gobierno nacional, que son dos en el Senado, dos en diputados, en lugar de muchas veces defender las necesidades de la provincia, independientemente del color político, muchas veces viene a ser tachín, tachín, festejando las medidas del gobierno nacional que afectan a Tierra del Fuego, como pasó con la ley de Glaciares, como pasa con un montón de retención de recursos, como pasó con la intervención del puerto, porque resulta que se armó todo el tema de la intervención del puerto, porque el puerto no era seguro, porque el puerto tenía dificultades y tiene una habilitación del organismo de verificación que prefectura hasta el 2029 parece que hay cosas raras, que bueno, que eso seguramente se podía haber arreglado con diálogo político, que me parece que lo que está fallando no sé si es porque el gobierno no lo intenta o si el gobierno provincial lo intenta, el gobierno nacional no le da respuesta, cosa que no dudaría porque aún con los más afines promete cosas que nunca cumple.
Así que viste, por ahí no es que el gobierno provincial no lo intente, sino que el gobierno nacional y cinco diablillos hacen las cosas mal.
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