Pablo Blanco: «Los oficialistas en el congreso nacional, festejan las políticas que destruyen la provincia».

El dialogo con Resumen Económico, en radio provincia, el senador mandato cumplido se explayó sobre temas tan complejos como la Reforma Constitucional en la provincia que dijo apoyar.

La actividad de los diputados y senadores libertarios en el congreso, que votan todo contra la provincia, como la ley de glaciares, la reforma laboral, la quita de aranceles y el decreto 252, que ahora si ha destruido lo que quedaba de la industria en la provincia.

Tambien aclaró que los adelantos de coparticipación, no son una ayuda y eso hay que aclararlo, ademas por ese adelanto la provincia debe pagar 16% de interés, esos son fondos de la provincia.

Podríamos empezar por este famoso decreto 252, Pablo, que ha provocado una hecatombe en Tierra del Fuego, al igualar ventajas comparativas que tenía Tierra del Fuego con empresas de todo el país, con las provincias de todo el país.