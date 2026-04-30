Marcos Linares: «Hay una pérdida constante de poder adquisitivo, hay una pérdida de puestos laborales en cada uno de los sectores».
PorArmando Cabral
Rio Grande 30/04/2026.- En el marco de la marcha organizada ayer por la UOM, de nuestra ciudad el secretario adjunto de la organización, manifestó su preocupación por la situación general del sector, donde la perdida de poder adquisitivo del salario y los despidos son el mayo problema. El dirigente sostuvo que, «Tenemos situaciones de potenciales despidos en todo un grupo que es Mirgor, tenemos 5 despidos que ya se produjeron el pasado día viernes en otra empresa que es Solnic, tenemos una situación que es bastante compleja que nos ha transmitido la empresa BGH».
Ayer la UOM Rio Grande marcho ayer en defensa de los puestos de trabajo y el cierre de empresas, la organización estuvo acompañada por otros gremios, no asi por la CGT local.
En dialogo con la prensa, Marcos Linares, secretario adjunto del gremio metalúrgico explicó la situación y responsabilizó al gobierno nacional por la perdida de puestos de trabajo, la perdida del poder adquisitivo del salario y el futuro incierto al que se enfrentan.
Hoy acompañando a todos los trabajadores de la UOM, así también algunos sindicatos también acompañando esta lucha.
Así es, tratando de llegar a una conciencia plena de que lamentablemente, como lo dijimos desde el día uno, el gobierno nacional no ha implementado una política que venga en favor de los trabajadores y el pueblo, y sobre todo atento a la situación que estamos transitando de pérdida de puesto de trabajo, de industricidio, de pérdida tremenda del poder adquisitivo de todos los distintos sectores populares.
Ya entendemos que no hay más margen.
Para otra cosa que no sea la protesta genuina en las calles desde cada uno de los sectores.
Eso es lo que estamos llevando a.
Cabo el día de hoy y hemos convocado, hemos invitado a participar a cada.
Uno de los distintos sectores gremiales, sociales, políticos, educativos, en defensa de nuestra querida Nación, en defensa de nuestra querida patria, en defensa de los derechos de cada uno de los sectores del pueblo y en una resistencia ya mucho más férrea de un intento de ataque constante y sistemático hacia los sectores más populares.
Indican que hicieron la invitación al resto de los gremios, pero la CGT no está presente, ¿Han tenido contacto con ellos?
No tuvimos ninguna charla, hemos hecho la invitación a todos los distintos sectores.
Creemos que hay que seguir construyendo, tal como lo dijo nuestro secretario general, hay que seguir tratando de construir unidad, aún con las disidencias que existen, porque más allá de cualquier disidencia, todos los distintos sectores del trabajo están atravesando la misma situación.
Hay una pérdida constante de poder adquisitivo, hay una pérdida de puestos laborales en cada uno de los sectores, y en el sector nuestro, particularmente el sector manufacturero, se está generando un industricidio atroz a lo largo y ancho del país.
En nuestro caso ya hemos tenido la pérdida de una empresa que cerró en el mes de diciembre, tenemos otra empresa más que es Aires del Sur, que los compañeros están llevando un proceso de resistencia en defensa de los puestos de trabajo y sus legítimos derechos.
Tenemos situaciones de potenciales despidos en todo un grupo que es Mirgor, tenemos 5 despidos que ya se produjeron el pasado día viernes en otra empresa que es Solnic, tenemos una situación que es bastante compleja que nos ha transmitido la empresa VGH.
Pero además de eso, digo, estamos atravesados por esto de acá hacia adelante, justamente porque se ha destrozado el poder adquisitivo Hoy los trabajadores no llegan a fin de mes con lo más básico, que es tratar de llevar el sustento a sus familias.
A partir de ahí, cualquier potencial adquisición de algún bien de uso ya es prácticamente un lujo, es algo imposible de lograr.
Y eso es lo que se está viviendo.
Entonces entendemos que más allá, insisto, de cualquier disidencia, es necesario que haya conciencia plena de que tenemos que unirnos todos los distintos sectores y comenzar a gestar una resistencia mucho más férrea a estas políticas antiobreras.
Llega a suceder que la cuestión salarial pasa a un segundo plano.
Ahora, siempre se sigue en lucha es poder mantener los puestos de trabajo.
Hoy tenés una situación muy angustiante, porque no te podés dar el lujo ni siquiera de que pase a segundo plano.
Eso es justamente lo que intentan los distintos sectores de poder, que resigne cualquier discusión de derecho, tratando de ver cómo haces para sostenerte en un puesto de trabajo.
Y esto es lo que va a profundizar mucho más lo que estamos viviendo.
Entonces entendemos que no puede pasar a segundo plano la discusión salarial, justamente porque los trabajadores no le alcanzan para vivir dignamente, para lo más básico, para educar a sus hijos, para vestirlos, para tratar de brindarle el alimento y el sustento a cada una de sus familias y llegar a fin de mes.
Hoy una familia tipo no está llegando a fin de mes.
Y no es sólo propio de un sector, insisto, es propio de todos los distintos sectores del movimiento obrero.
¿Analizaron las implicancias del decreto 252 de los últimos días?
Mirá, nos encontramos con que la semana pasada participamos con los compañeros de Aires del Sur en la legislatura a la que fuimos convocados, en el intento de llevar adelante cualquiera de los proyectos que vengan, ya sea a la expropiación o al usufructo de la planta que reivindicamos y valoramos en esa instancia, nos encontramos con que la legisladora de la Libertad de Avanza nos dijo que no tenía ninguna implicancia cada una de las decisiones, por más que no la nombren tácitamente a la 19.640, tiene implicancia porque genera una competencia desleal sobre la producción que ya está acá.
Entonces, al menos sobre el sector de la producción de autopartes podría llegar a tener alguna implicancia, pero cada una de las decisiones que van tomando viene camino a esto.
Entonces es muy importante que asumamos conciencia plena sobre esto para ver cómo nos defendemos al contrario.
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