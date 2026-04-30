Marcos Linares: «Hay una pérdida constante de poder adquisitivo, hay una pérdida de puestos laborales en cada uno de los sectores».

Ayer la UOM Rio Grande marcho ayer en defensa de los puestos de trabajo y el cierre de empresas, la organización estuvo acompañada por otros gremios, no asi por la CGT local.

En dialogo con la prensa, Marcos Linares, secretario adjunto del gremio metalúrgico explicó la situación y responsabilizó al gobierno nacional por la perdida de puestos de trabajo, la perdida del poder adquisitivo del salario y el futuro incierto al que se enfrentan.

Hoy acompañando a todos los trabajadores de la UOM, así también algunos sindicatos también acompañando esta lucha.