Opinión: El espejismo del “laburo de verdad”: Pauli y la Argentina del ajuste

Rio Grande 29/04/2026.- Cuando el diputado Pauli afirma que “empieza a haber laburo de verdad, la economía se ordena y baja la inflación”, no describe la Argentina que vivimos: describe un relato político que se sostiene en omisiones y tergiversaciones.

Los datos son irrefutables:

Empleo destruido: según SIPA, se perdieron 500.000 puestos de trabajo y se cerraron 330.000 cuentas sueldo. En Tierra del Fuego, la provincia que Pauli dice defender, se perdieron 12.200 empleos en dos años, con 600 despidos en comercios y el inminente cierre de BGH, MIRGOR, Radio Victoria y Solnik en Río Grande.

según SIPA, se perdieron 500.000 puestos de trabajo y se cerraron 330.000 cuentas sueldo. En Tierra del Fuego, la provincia que Pauli dice defender, se perdieron 12.200 empleos en dos años, con 600 despidos en comercios y el inminente cierre de BGH, MIRGOR, Radio Victoria y Solnik en Río Grande. Consumo desplomado: la caída del 34% refleja que las familias dejaron de comprar lo básico.

la caída del 34% refleja que las familias dejaron de comprar lo básico. Devaluación y precios: el peso se devaluó un 118% y el combustible aumentó 340%, pulverizando cualquier salario.

el peso se devaluó un 118% y el combustible aumentó 340%, pulverizando cualquier salario. Crisis social: jubilados en la indigencia, reaparecen enfermedades que habían sido erradicadas, y la corrupción en el gobierno nacional es inocultable.

jubilados en la indigencia, reaparecen enfermedades que habían sido erradicadas, y la corrupción en el gobierno nacional es inocultable. Endeudamiento creciente: el país está más endeudado que en 2019, con un riesgo país que sigue alto, señal de que las inversiones no llegan.

¿De qué “orden” habla Pauli? Lo único que se ordena es el ajuste: menos derechos, menos empleo, menos consumo. La inflación baja porque la economía se paraliza, no porque haya crecimiento.

La frase es cínica porque pretende instalar esperanza en un contexto de desesperanza. Hablar de “laburo de verdad” mientras cierran fábricas y comercios es insultar la inteligencia de la sociedad. Es usar el lenguaje como herramienta de propaganda, no de verdad.

La paradoja es evidente: quienes votaron recortes de jubilaciones, ajustes universitarios y reformas laborales que quitan derechos, hoy se presentan como portadores de futuro. Pero el futuro que ofrecen es el de la precarización, la desindustrialización y la pérdida de soberanía.

Conclusión: El país no necesita relatos de eficiencia ni frases vacías. Necesita políticas que defiendan el trabajo, la producción y la dignidad. Tierra del Fuego es prueba viva de que el discurso de Pauli no se sostiene: mientras él habla de empleo, la provincia pierde su matriz industrial y miles de familias quedan sin sustento.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar