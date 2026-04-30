Milei tildó de “corruptos” y “chorros” a periodistas parlamentarios tras el discurso de Adorni

Argentina 30/04/2026.- Milei expresó esa expresión al ingresar al recinto de sesiones para presenciar el discurso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei acusó a los periodistas parlamentarios de “corruptos” y de “chorros” cuando se le pidió una evaluación sobre el discurso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Milei ingresó al recinto de sesiones y se retiró del Congreso con graves acusaciones a los periodistas que estan cubriendo la sesión informativa.

“Chorros, corruptos”, gritó Mile a los periodistas en la puerta de la sala de periodistas, cuando se retiraba del Congreso tras escuchar el informe de Adorni, quien expuso durante una hora y cuarenta minutos.

Esta situación se repitió previo al informe del jefe de Gabinete cuando Milei se dirigía al primer palco del recinto de sesiones.

Minutos previos a que se iniciara el acto en la Cámara de Diputados, el mandatario mantuvo un diálogo espontáneo con trabajdores de prensa y, ante la pregunta que le hizo uno de ellos acerca de “por qué sostenía a un funcionario corrupto”, debido a la investigación que atraviesa por enriquecimieto ilícito, Milei respondió “los corruptos son ustedes”.__IP__

La presencia del Presidente, junto a la secretaria de Presidencia, Karina Milei; es una de las tantas muestras de apoyo que tuvo el Gobierno Nacional con Adorni luego de la serie de acusaciones por omisión en su declaración jurada al no haber incluido dos propiedades, una en el barrio porteño de Caballito y otra en Exaltación de la Cruz, a su nombre y al de su esposa, Bettina Angeletti.

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