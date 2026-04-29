MELELLA: “TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE DAR UN DEBATE PROFUNDO Y CONSTRUIR LA PROVINCIA DE LOS PRÓXIMOS 30 AÑOS”

Tierra del Fuego 29/04/2026.- En el marco de la convocatoria a elecciones a Convencionales Constituyentes para reformar la Constitución Provincial, el gobernador Gustavo Melella puso en valor la necesidad de avanzar en la reforma y remarcó que se trata de un proceso que ya está en marcha, orientado a abrir una instancia amplia de debate colectivo sobre el presente y el futuro de Tierra del Fuego.

En ese sentido, el Mandatario sostuvo que la actualización de la Carta Magna responde a los profundos cambios que atravesó la provincia en las últimas décadas, y señaló que “nuestra provincia no es la misma que cuando se sancionó la Constitución”, y que “cambiaron los contextos sociales, económicos, tecnológicos y también el rol del Estado y por eso necesitamos darnos una discusión profunda que nos permita proyectar el futuro con herramientas acordes a esta etapa”.

Sobre esto, remarcó que la reforma no responde a intereses individuales ni coyunturales y afirmó: “No es un capricho ni un berrinche, es una necesidad de la provincia”, a la vez que agregó: “el objetivo es construir consensos amplios que nos permitan fortalecer derechos, mejorar el funcionamiento del Estado y pensar una provincia más justa para todos los fueguinos y fueguinas”.

Al mismo tiempo, planteó que uno de los ejes centrales del proceso es avanzar en una mayor equidad institucional. En relación a ello, sostuvo que “es momento de terminar con ciertos privilegios de la política que la sociedad ya no acompaña y que algunos todavía no quieren discutir”, y enfatizó que la reforma permitirá abordar temas como la limitación de reelecciones, la revisión de cargos vitalicios y la construcción de un Estado más eficiente y transparente.

En la misma línea, el Gobernador destacó que la discusión constitucional permitirá consolidar nuevos acuerdos en torno a derechos y desarrollo. Así, explicó que “queremos garantizar la educación como un derecho esencial junto con salarios dignos para nuestros docentes, proteger la inversión privada pero también a los trabajadores, y establecer reglas claras y modernas que acompañen el crecimiento de la provincia”.

Por otra parte, hizo especial hincapié en el carácter participativo del proceso constituyente. En esta línea, expresó que “no es una discusión de la dirigencia política solamente, es una oportunidad histórica para que participen todos los sectores: el Estado, el sector privado, los trabajadores, los jóvenes y cada una de las comunidades de la provincia”.

Finalmente, Melella reafirmó que el proceso ya se encuentra en curso y convocó a la ciudadanía a involucrarse activamente. “Nos merecemos como fueguinos y fueguinas dar este debate entre todos, con responsabilidad y con una mirada puesta en el futuro. Lo que está en juego es la provincia que vamos a construir para los próximos 30 años”, concluyó.