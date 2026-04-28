Medios británicos reaccionaron a los dichos de Victoria Villarruel sobre las Malvinas: hablaron de «insulto» y «escalada»

El intercambio ocurrió luego de que se conociera que, de acuerdo a filtraciones, EEUU reconsideraría su posición sobre las Islas Malvinas como castigo al Reino Unido por no haber apoyado la campaña militar contra Irán. Sería parte de un conjunto de sanciones a la OTAN.

El episodio suscitó distintas reacciones, que van desde declaraciones del propio presidente Javier Milei , quien afirmó que «la soberanía no se negocia», hasta un mensaje de su número dos, hoy enfrentada con el titular del Poder Ejecutivo.

«Hoy más que nunca, Malvinas Argentinas. La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas», consideró la titular del Senado en las redes sociales.

En esa línea, señaló que «los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión». Luego, en un comentario siguiente, aseguró: «Si se sienten ingleses que vuelvan a los miles de km donde está su país. Sea como sea no son parte en esta discusión entre Estados. Los que no combatieron no son parte».

La prensa británica reaccionó a los dichos de Victoria Villarruel

Sus declaraciones suscitaron el interés de la prensa británica, que no ahorró en calificativos a modo de respuesta. Por ejemplo, The Telegraph tituló: «Argentina les dice a los isleños que se vuelvan a Inglaterra».

En la nota, se consignan no solo los dichos de Victoria Villarruel sino también de Javier Milei. Asimismo, se da cuenta de que la secretaria de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, aseguró que el compromiso de su país con las Malvinas es «inquebrantable».

“Las Islas Malvinas son británicas: la soberanía corresponde al Reino Unido y la autodeterminación corresponde a los isleños. No podríamos ser más claros sobre la posición del Reino Unido respecto de las Islas Malvinas. Es de larga data. No ha cambiado”, mencionó la funcionaria.

Por su parte, The Independent tituló: «‘Vuelvan a Inglaterra’, les dice la vicepresidente argentina a los isleños», en un artículo donde también se da cuenta de que Villaruel dijo: «Hoy, más que nunca, las Malvinas son argentinas».

Más duro, el periódico The Sun habló de «insulto» por parte de la titular del Senado argentino a los habitantes de las Malvinas. En la nota, explican que se apoda «kelpers» a los habitantes de Malvinas en referencia a las grandes masas de algas que rodean las Islas.

Días atrás, al conocerse la filtración en los EEUU, un vocero del premier del Reino Unido, Keir Starmer, reafirmó la posición de Londres en la disputa. “No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland (sic). Es una posición de larga data y no ha cambiado”, afirmó.

GB News, en tanto, calificó los dichos de la vice como la «mayor escalada por parte de Argentina». Asimismo, afirma que los comentarios son «incendiarios» y destaca que se dieron en medio de «una escalada de tensiones tras la amenaza de Donald Trump de reevaluar la postura oficial de Washington sobre las islas, una medida motivada por la negativa de Gran Bretaña a participar en su campaña militar contra Irán».

Fuente: Ámbito