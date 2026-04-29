LEGISLATURA: La adhesión al RIGI y el sistema de goteo diario obtuvieron dictamen en mayoría

Ushuaia, 29/04/2026.- Las comisiones de Legislación General Nº 1 y de Presupuesto Nº 2 emitieron dictámenes de mayoría sobre la adhesión provincial al RIGI, la abrogación de la Ley que propone la reforma constitucional y el sistema de goteo diario para fondos de seguridad social, entre otros. Con participación de funcionarios del Ejecutivo y referentes técnicos finalizaron anoche pasadas las 22 h, los asuntos obtuvieron el aval para su tratamiento en la segunda Sesión Ordinaria de la Legislatura fueguina

Debate sobre el RIGI e industria fueguina

Luego de las 14 h, el legislador Raúl Von der Thusen (SF) abrió el encuentro de la Comisión de Legislación General que se extendió en dos tramos.

En cuanto al tratamiento del orden del día, iniciaron con el asunto Nº 016/26, proyecto de Ley que busca que Tierra del Fuego adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) – Ley nacional Nº 27.742. La iniciativa del bloque de La Libertad Avanza obtuvo dictamen favorable y está en condiciones de ser abordado por el Cuerpo en sesión ordinaria. Esta propuesta también resultó con la mayoría necesaria para alcanzar el dictamen en la Comisión Nº 2.

A continuación recibieron a la titular de la Secretaría de Industria, DI Alejandra Man quien dio detalles sobre el alcance del Decreto nacional Nº 252/2026 y sus implicancias hacia la industria fueguina. El DNU modifica la legislación en cuanto a las empresas que exportan en todo el país.

Reforma constitucional y asuntos sociales

El asunto Nº 057/26, impulsado por el bloque Somos Fueguinos (SF), obtuvo dictamen en mayoría. La iniciativa establece la abrogación de la Ley provincial Nº 1529 de reforma parcial de la Constitución de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

También suscribieron dictamen en mayoría sobre los asuntos Nº 163/26 y Nº 165/26 sobre la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y la conformación y funcionamiento del Directorio. Se realizaron aportes al articulado.

Otra propuesta que alcanzó dictamen en mayoría es el Nº 038/25 sobre una iniciativa de la bancada del PJ que propone la prohibición del corte de suministro de servicios básicos en época invernal.

Gestión económica y funcionamiento de la OSEF

En tanto, desde la Comisión de Presupuesto, el legislador Matías Lapadula (SF) y las y los integrantes de ese espacio recibieron al titular de la cartera económica, CP Alejandro Barrozo y al de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), CP Oscar Bahamonde. Los funcionarios aportaron su mirada respecto del asunto Nº 109/26 del bloque del PJ sobre el proyecto de Ley que establece el sistema de goteo diario. Este asunto contó con la mayoría para acceder al dictamen de Comisión.

Finalmente en ambas comisiones, el asunto Nº 366/25 del bloque Provincia Grande (PG) obtuvo dictamen favorable. La iniciativa establece el sistema de transferencia inmediata de aportes y contribuciones para la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y Cajas Previsionales.

De la jornada pasada, participaron las y los Legisladores integrantes de todas las fuerzas políticas con representación en la Legislatura fueguina.