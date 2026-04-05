Lecturas recomendadas: Célibes involuntarios ¿Terroristas? u Odio misógino con potencial violento.

Sociedad 05/04/2026.- El artículo sostiene que los InCels representan un fenómeno criminológico emergente, con capacidad de producir violencia letal, pero cuya clasificación como terrorismo es conceptualmente discutible. Más adecuado sería hablar de extremismo misógino, lo que obliga a repensar las categorías jurídicas y criminológicas para abordar nuevas formas de violencia digital y de género. Este estudio nos lleva a aclarar quienes están detrás de los mensajes de odio enredes sociales, empezando por el presidente y sus acólitos, como el estreaming carajo, o el famoso tuitero, el gordo Dan u otros que comparten la misma ideología y resentimiento social, es un llamado a autoridades para que pongan limites a algo que puede convertirse en un problema mas grave.

Los Célibes Involuntarios (InCels) son un grupo de varones, reunidos en foros en Internet, que odian fuertemente a las mujeres por rechazar sus acercamientos afectivo-sexuales, a los que ellos creen tener derecho por naturaleza, y a los hombres atractivos y sexualmente activos, que restringen sus posibilidades con las mujeres y los condenan a la soledad. Y desean utilizar la violencia contra todos ellos; siendo que seis InCels ya han asesinado en masa a un total de 27 personas y herido a 43 en Estados Unidos y Canadá entre 2014 y 2019.

En este trabajo, se debate la inclusión de este grupo en la categoría de terrorista. Para ello, primero se exponen las controversias y las características definitorias del terrorismo. Después, se realiza un análisis exhaustivo con metodología cualitativa de los asesinatos InCels mediante un revisión de 54 artículos en prensa y de los manifiestos ideológicos publicados por tres perpetradores. Se debate entonces la inclusión de los InCels en la categoría de terroristas, siguiendo los criterios definitorios del terrorismo expuestos en la introducción.

Se concluye que los InCels no pueden considerarse hoy día un fenómeno terrorista, pero sí muy parecido, al cumplir cuatro de los seis criterios pero carecer de dos: una intención real de imponer su voluntad a los poderes estatales y un intento de subvertir los principios democráticos fundamentales.

Finalmente, se critican los problemas de ética, rigurosidad y utilidad del concepto de terrorismo, proponiendo su abandono, explicitando la esterilidad del debate planteado y privilegiando el estudio de las causas macroestructurales e histórico-individuales específicas a las conductas concretas de los InCels.

El artículo analiza cómo los “célibes involuntarios” (InCels) pueden ser entendidos como un fenómeno de odio misógino con potencial violento, pero discute críticamente si sus acciones encajan en la definición jurídica y criminológica de “terrorismo”. La conclusión central es que, aunque algunos casos han derivado en atentados con múltiples víctimas, la categoría de terrorismo aplicada a los InCels sigue siendo debatida.

Contexto del fenómeno InCel

Definición: Los InCels son varones que se autodefinen como “célibes involuntarios”, organizados en foros online donde expresan odio hacia las mujeres y hacia hombres sexualmente activos.

Los InCels son varones que se autodefinen como “célibes involuntarios”, organizados en foros online donde expresan odio hacia las mujeres y hacia hombres sexualmente activos. Ideología: Creen tener un “derecho natural” al acceso sexual y culpan a las mujeres por su rechazo.

Creen tener un “derecho natural” al acceso sexual y culpan a las mujeres por su rechazo. Radicalización: En algunos espacios se promueve la violencia como respuesta a la frustración.

Evidencia empírica

Entre 2014 y 2019 , seis individuos vinculados a la comunidad InCel cometieron ataques en EE.UU. y Canadá , con un saldo de 27 muertos y 43 heridos .

, seis individuos vinculados a la comunidad InCel cometieron ataques en , con un saldo de . Estos hechos muestran una traducción de la ideología misógina en violencia física, aunque no todos los miembros participan en actos violentos.

Debate conceptual sobre el “terrorismo”

El artículo plantea una discusión clave:

Terrorismo clásico: Se define por la intención de generar miedo generalizado, motivación política/ideológica y organización estructurada.

Se define por la intención de generar miedo generalizado, motivación política/ideológica y organización estructurada. InCels: Carecen de una estructura jerárquica o plan coordinado. Sus ataques suelen ser individuales (“lobos solitarios”). La motivación es más personal (resentimiento sexual) que política.

Conclusión: Aunque los ataques son violentos y generan terror social, no encajan plenamente en la definición jurídica de terrorismo, sino más bien en la categoría de violencia misógina extrema o “violencia basada en género”.

Comparación conceptual

Elemento Terrorismo clásico Fenómeno InCel Organización Grupos estructurados Foros virtuales, sin jerarquía Motivación Política, religiosa, ideológica Misoginia, resentimiento sexual Acciones Atentados planificados Ataques individuales, espontáneos Objetivo Impacto social amplio Castigo a mujeres y “hombres alfa” Clasificación jurídica Terrorismo Debate: violencia misógina / extremismo

Riesgos y desafíos

Difusión digital: Los foros online facilitan la radicalización y la normalización del odio.

Los foros online facilitan la radicalización y la normalización del odio. Ambigüedad legal: La falta de consenso sobre si es terrorismo dificulta la prevención y sanción.

La falta de consenso sobre si es terrorismo dificulta la prevención y sanción. Impacto social: Refuerza estereotipos de género y amenaza la seguridad de mujeres y comunidades.

Con información de Revista de Derecho Penal y Criminología, ISSN 1132-9955, Nº 24 (Tercera época), 2020, págs. 193-244.

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