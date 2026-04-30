LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA EXPUSO ANTE LEGISLADORES SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR Y EL RÉGIMEN DE ADUANA EN FACTORÍA

Tierra del Fuego 30/04/2026.- La secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Man, participó de una reunión de la Comisión N° 1 de Legislación General de la Legislatura Provincial, donde brindó precisiones sobre el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) y su diferencia con el subrégimen de promoción industrial establecido por la Ley Nacional N° 19.640.

Durante el encuentro, la funcionaria respondió consultas de legisladores y presentó un informe sobre la situación actual de la industria fueguina, con foco en el empleo, la producción y el uso de la capacidad instalada.

En ese marco, Man señaló que “la provincia atraviesa una coyuntura industrial compleja que requiere un análisis serio, técnico y responsable”. Según los datos expuestos, el empleo industrial cayó a 6.616 trabajadores en marzo de 2026, frente a 8.601 en 2025 y 10.969 en 2023, lo que representa una baja interanual cercana al 23% y de alrededor del 40% respecto de 2023.

La Secretaria explicó que este escenario se vincula con la disminución de la producción en rubros como electrónica, textil y mecánica, y con niveles elevados de capacidad ociosa. A nivel nacional, la utilización de la capacidad instalada fue del 54,6% en febrero de 2026.

“El problema de la industria no es solo normativo, sino también productivo, económico y de sostenibilidad del empleo. La caída del consumo y la falta de definiciones en materia de política industrial nacional impactan directamente en el sector”, sostuvo.

En relación al RAF, Man indicó que “realizamos un análisis técnico y jurídico de la normativa, y entendemos que el RAF no modifica de manera directa los beneficios fiscales que tiene Tierra del Fuego bajo la Ley 19.640”, asegurando que “no es equiparable al régimen fueguino, mientras el primero permite suspender o diferir tributos bajo ciertas condiciones, la Ley 19.640 establece beneficios fiscales dentro de un régimen de promoción económica e industrial”. En ese sentido, destacó que la Provincia continuará trabajando junto al sector productivo para sostener el empleo y acompañar al sector frente al actual contexto económico.