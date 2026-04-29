LA PROVINCIA CONTINÚA APOSTANDO A LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA

Tierra del Fuego 29/04/2026.- La Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente, llevó adelante en Río Grande una nueva edición del programa “Formación para Implementadores de la Normativa Orgánica Argentina”, en esta oportunidad aplicada a la cadena hortícola.

Durante tres jornadas intensivas, participaron profesionales, técnicos, productores y estudiantes interesados en fortalecer sus conocimientos en producción orgánica.

En esta segunda edición se abordaron el marco normativo vigente, los procesos de certificación, el rol de los organismos de control y aspectos técnicos clave para la producción hortícola, como el manejo de suelos, la fertilidad, el uso de bioinsumos y la producción de semillas.

Asimismo, se realizaron exposiciones a cargo de especialistas de organismos nacionales e instituciones académicas, quienes aportaron una mirada integral sobre el desarrollo del sector, sus desafíos y oportunidades.

Como cierre, se llevó adelante una instancia práctica a campo en el establecimiento productivo “Techando Viento”, donde los participantes aplicaron los conocimientos adquiridos a través de un ejercicio de diagnóstico para la reconversión a producción orgánica.

La secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández, destacó la importancia de continuar generando estos espacios de formación, orientados a consolidar capacidades técnicas locales que permitan acompañar a las empresas en la implementación y sostenimiento de la certificación orgánica.