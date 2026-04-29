LA MUNICIPALIDAD IMPLEMENTÓ NUEVOS SENTIDOS DE CIRCULACIÓN EN UN AMPLIO SECTOR DE LA CIUDAD

Ushuaia 29/04/2026.- La Municipalidad de Ushuaia informa a vecinos y vecinas que, desde este 27 de abril, comenzaron a regir los nuevos sentidos de circulación vehicular establecidos en la Ordenanza Municipal N° 6564, en el cuadrante delimitado por las calles Yaganes y Don Bosco, y entre Magallanes y Alem, abarcando distintos barrios de la ciudad.

La normativa dispone la circulación en sentido único en diversas arterias del sector. Entre los principales cambios, se establece que la calle Gobernador José María Gómez tendrá sentido suroeste a noreste entre Don Bosco y Julio Troxler; mientras que Gobernador Manuel Fernández Valdez circulará en sentido noreste a suroeste entre Presidente Bernardino Rivadavia y Don Bosco.

Asimismo, la calle Hipólito Bouchard tendrá sentido suroeste a noreste entre Don Bosco y Presidente Bernardino Rivadavia, y Juan Díaz de Solís adoptará sentido suroeste a noreste entre Don Bosco y Magallanes. En tanto, Julio Troxler pasó a tener circulación oeste-este.

La ordenanza también alcanza a arterias como Antártida Argentina, Presidente Bernardino Rivadavia, Gobernador Mario Cornero, Antonio Isorna, 25 de Mayo y Monseñor Fagnano, entre otras, donde se establecen nuevos sentidos de circulación en distintos tramos.

Desde la Jefatura de Gabinete indicaron que la medida tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, optimizar el flujo vehicular y ordenar el tránsito en una zona con alta circulación. Asimismo, destacaron que la iniciativa fue trabajada en el ámbito del Consejo Asesor de Seguridad Vial, con participación de distintos actores vinculados a la temática, y posteriormente aprobada por el Concejo Deliberante, en el marco de un trabajo conjunto orientado a dar respuesta a las necesidades del sector.

El subsecretario de Seguridad Urbana, Alejandro Ledesma, explicó que “desde hoy comenzó la implementación efectiva de la ordenanza con presencia de inspectores de tránsito en distintos puntos estratégicos, realizando tareas preventivas, orientando a conductores y acompañando la adaptación a los nuevos sentidos de circulación”.

Además, señaló que “es una medida que surge del trabajo articulado en el Consejo Asesor de Seguridad Vial y que fue acompañada por el Concejo Deliberante, con el objetivo de generar mayor orden y seguridad en un sector muy transitado de la ciudad”.

Por otra parte, desde el Municipio destacaron el trabajo previo realizado por el Centro de Atención Vecinal, que durante los días anteriores llevó adelante recorridas puerta a puerta en la zona alcanzada por la ordenanza, brindando información a vecinos y vecinas sobre los cambios y despejando dudas para facilitar la adaptación a la nueva dinámica vial.

Finalmente, se informó que el Municipio avanzó con la colocación de la señalización correspondiente y continuará desarrollando acciones de información y concientización, solicitando a la comunidad prestar especial atención a la señalización vigente y respetar las nuevas disposiciones de circulación.