La estación que recibió la telemetría del cubesat en Tierra del Fuego es la Estación Terrena de la CONAE en Tolhuin, inaugurada en 2019

La estación de Tierra del Fuego mencionada en la noticia es la Estación Terrena Tierra del Fuego de la CONAE, ubicada cerca de Tolhuin. Esta base fue inaugurada en 2019 y es parte de la infraestructura nacional que permitió recibir y procesar las primeras telemetrías del microsatélite argentino Atenea durante la misión Artemis II.

Detalles clave sobre la estación

Nombre oficial: Estación Terrena Tierra del Fuego (CONAE).

Estación Terrena Tierra del Fuego (CONAE). Ubicación: Cercanías de Tolhuin, en el centro de la isla grande de Tierra del Fuego.

Cercanías de Tolhuin, en el centro de la isla grande de Tierra del Fuego. Operador: Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Inauguración: 2019, como parte de la expansión de la red de estaciones terrenas argentinas.

2019, como parte de la expansión de la red de estaciones terrenas argentinas. Función principal: Recepción y procesamiento de señales y telemetría de satélites en órbitas bajas y misiones de espacio profundo.

Recepción y procesamiento de señales y telemetría de satélites en órbitas bajas y misiones de espacio profundo. Relevancia en Artemis II: Fue una de las dos estaciones argentinas (junto con la de Córdoba) que establecieron comunicación con el CubeSat Atenea, validando la capacidad nacional para sostener enlaces desde más de 70.000 km de distancia.

Importancia estratégica

Cobertura geográfica: Su ubicación austral le da una ventaja para captar señales de satélites en trayectorias polares y misiones que se alejan de la órbita terrestre baja.

Su ubicación austral le da una ventaja para captar señales de satélites en trayectorias polares y misiones que se alejan de la órbita terrestre baja. Infraestructura crítica: Complementa la estación de Córdoba, formando parte de la red de control y seguimiento de la CONAE.

Complementa la estación de Córdoba, formando parte de la red de control y seguimiento de la CONAE. Impacto nacional: La participación en Artemis II posiciona a Argentina como un actor confiable en proyectos internacionales de exploración espacial.

Contexto local

Para Tierra del Fuego, la estación de Tolhuin representa:

Un polo tecnológico: Aporta empleo especializado y vinculación con universidades y centros de investigación.

Aporta empleo especializado y vinculación con universidades y centros de investigación. Visibilidad internacional: La misión Artemis II volvió a poner en primer plano la relevancia de esta base fueguina.

La misión Artemis II volvió a poner en primer plano la relevancia de esta base fueguina. Potencial futuro: Puede ser clave en próximas misiones de espacio profundo y en la cooperación con agencias como la NASA y la ESA.

No, la estación que recibió la telemetría del cubesat en Tierra del Fuego no es el radar de LeoLabs en Tolhuin. Se trata de la Estación Terrena de la CONAE en Tolhuin, inaugurada en 2019, que forma parte de la red oficial argentina de seguimiento satelital. El radar de LeoLabs, instalado en 2023 también en Tolhuin, es un sistema privado de capitales estadounidenses y británicos, actualmente envuelto en polémicas sobre soberanía y defensa, y no está vinculado a la misión Artemis II.