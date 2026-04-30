Encuesta sobre TDF: Rumbo equivocado, no a la reelección, mejorar servicios, mas transparencia y sanear la obra social.

Rio Grande 30/04/2026.- Una encesta de Zuban/Córdoba a la que tuvo acceso este medio, plantea un complejo escenario para el gobierno provincial. En la consulta mas del 60 % se opone a un intento reeleccionista del gobernador Melella, mas del 70 % cree que el rumbo del gobierno es el equivocado, mientras que un 72 % entiende que no están dadas las condiciones económicas para buscar una reelección. Si bien no se consulta por la reforma electoral, la mayoría cree que esos fondos deberían destinarse a mejorar servicios, mas transparencia en la gestión, mejorar la salud y la educación, hacer obra publica y fomentar el empleo.

La consulta fue realizada entre el 25 y el 28 de abril de este años y los resultados, son determinantes en un momento de crisis sin antecedentes en la provincia de Tierra del Fuego. Donde se ponen sobre el tapete, los problemas salariales, el gasto publico, la falta de transparencia, el desempleo, y la necesidad de mejorar los servicios.

A esto se suma el reclamo de los municipios, por el atraso en el giro de la coparticipación. Tambien se preguntó en que rumbo va el pais y mas del 52% opino que es el incorrecto.

FICHA TÉCNICA

Población objetode estudio:Población general mayor de 16 años.

Ámbito: Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina.

Segmentos de ponderación: Género, Ciudad y Último voto a presidente en ballotage.

Afijación: Proporcional.

Instrumentode recolecciónde información:Cuestionario estructurado.

Técnica de recolección de información:

Mixto: 60% Maillingy 40% CAWI.

Trabajo de campo: del 25 al 28 de abril de 2026.

Tamaño de la muestra: 440

casos.

Error de muestreo: + / -4.67

%.

Nivel de confianza: 95%