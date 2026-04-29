EN TOLHUIN, LA POLICÍA PROVINCIAL MANTIENE REUNIONES CON VECINOS PARA REFORZAR TAREAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Tierra del Fuego 29/04/2026.- Autoridades de la Policía de la Provincia se reunieron con vecinos del barrio “Altos de la Laguna” y enfatizaron la importancia de reforzar la comunicación directa a través del 101 para prevenir delitos y responder rápidamente ante situaciones sospechosas. Además, se creará una mesa de trabajo y mantendrán reuniones periódicas para ajustar estrategias preventivas.

Tras una reunión mantenida con vecinos del barrio “Altos de la Laguna” de la ciudad de Tolhuin, autoridades de la Policía de la Provincia enfatizaron la importancia de reforzar la comunicación directa a través del 101 para prevenir delitos y responder rápidamente ante situaciones sospechosas.

El jefe de la Unidad Regional Centro de la Policía de la Provincia, Comisario Mayor Víctor Serrano, destacó los alcances del encuentro y sostuvo que “nuestra prioridad es escuchar de primera mano a los vecinos y sus inquietudes”, entendiendo “la preocupación que tienen por sus propiedades y estamos aquí para trabajar en conjunto”.

“Durante la reunión se abordaron distintos temas, pero se hizo hincapié y es vital que el vecino se comunique al 101 ante cualquier situación sospechosa, porque esto activa la prevención temprana y ante la presencia de cualquier persona extraña o vehículo que llame la atención, los vecinos no tienen que dudar en comunicarse y el móvil policial acudirá a la brevedad”, destacó.

En ese sentido, el Comisario Serrano aseguró que “es fundamental destacar que el esfuerzo que estamos haciendo no es aislado”, destacando además el trabajo coordinado con la Comisaría de Género y la Brigada de Delitos Complejos. “Queremos que este sea un abordaje integral si hay situaciones de vulnerabilidad familiar, o también si se requiere un trabajo de inteligencia más profundo tras un robo, por ejemplo”, señaló.

“Vamos a implementar reuniones periódicas con los referentes del barrio para continuar con el diálogo y evaluar si hace falta reordenar la cobertura, pero también se ha puesto en marcha una mesa de trabajo con los vecinos para poder recibir sus aportes y ajustar la prevención”, agregó.

Serrano garantizó a los vecinos “que estamos ocupados de la seguridad y que ningún hecho se minimiza”, explicando que “cada denuncia nos permite mapear el delito y actuar con más inteligencia”.

“La seguridad la tenemos que construir entre todos, y esta institución tiene las puertas abiertas para el vecino para evacuar cualquier duda. El compromiso que tenemos es total”, afirmó.