Como habíamos adelantado: Se llamaría a elecciones constituyentes para el 9 de agosto de 2026.
PorArmando Cabral
Tierra del Fuego, 29/04/2026.- Este medio se manifestó siempre a favor de la reforma constitucional, sin importar las opiniones de quienes con el argumentos del costo y estar fuera de tiempo, no aportaron jamas un solo proyecto en medio de una provincia, donde se vive a un paso del feudalismo, privilegios y castas que deben terminarse. Los cargos vitalicios de funcionarios del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, la reelección infinita de los legisladores, las reelecciones de intendentes, y tantos otros temas que deben ser eliminados en pleno siglo XXI. Se necesita un recambio generacional, terminar con los asambleísmos, que pueden ser útiles, pero no determinantes en la toma de decisiones. El mundo ha cambiado y esa constitución actual ya tiene 36 años. no había ni celulares hace 3 décadas, no había computadoras. es un mundo antiguo.
El 9 de agosto, en menos de cuatro meses se llamaría a elecciones para convencionales constituyentes en toda la provincia, para la redacción de la nueva Constitución de la Provincia. la información fue brindada hace instantes en Radio Provincia, donde desde muy temprano se había dado a conocer que se podría hacer este anuncia en la esta jornada, como finalmente ocurrio.
Rio Grande 28/04/2026.- Hace unos días, Francisco Zsilavecz, el presidente del Comité Local de la UCR centenario y ahora avergonzado partido, lanzó al aire en el programa que comparte con Leonel Puebla, agresivas descalificaciones hacia los hermanos chilenos. Allí y sin fundamento alguno, se auto denominó, “superior estética e intelectualmente” y agregó que, “nos envidian y vienen a matarse el hambre acá”. Este sujeto ahora es el vicepresidente 2° de la Juventud radical a nivel nacional.
Argentina 17/04/2026.- IA y estética de película animada para humillar rivales. El Presidente publicó un clip que resume su carrera y ataca a todo el arco político. Este es el trabajo en que el presidente ocupa su tiempo, pasando hasta 17 hs en las redes sociales, provocando, insultando, o humillando, mujeres, periodistas, empresarios, opositores políticos, empresarios y todo aquel que no le sea funcional.
Rio Grande 04/04/2026.- En Tierra del Fuego, la narrativa mediática muestra una asimetría difícil de ignorar. Mientras los aumentos de combustibles —que golpean directamente el bolsillo de la población— apenas reciben cuestionamiento, los titulares se concentran en remarcar la crisis del gobierno provincial por los recortes en el envío de fondos de coparticipación.
Rio Grande 05/03/2026.- “Coma pasto, millones de vacas no pueden equivocarse” no es nuestro lema. Nuestro lema es contar con espíritu crítico, no creer en nada que no se pueda ver y/o probar. Aquí está pasando esto: nos manejamos como si esta provincia fuera un estado independiente del resto de Argentina. La opinión pública niega terminantemente que las políticas de Milei estén provocando lo que todos vemos todos los días, y lo peor, hay quienes lo justifican y hasta buscan responsables, pero no hacen nada al respecto, solo hablan, y ya pasó el tiempo de la sarasa, llegó el tiempo de los hechos.
Rio Grande 04/03/2026.- Siempre he pensado que tener opinión propia es un trabajo de alto riesgo y hoy, lamentablemente, lo confirmo: es una tarea titánica tener pensamiento crítico, una cuota de sentido común y no solo pensarlo, sino decirlo. He ahí el problema: decir, poner palabra, expresarlo, sin que haya detrás ninguna bandería política partidaria. Es esa opinión que “sale de las tripas”, que no tiene una segunda intención, que no va cargada de sentimientos previamente acordados, ni de sugerencias, ni de intereses personales, sino que surge como una expresión de libertad de expresión, donde cuestionar, criticar y hasta sospechar es mi trabajo.
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