Como habíamos adelantado: Se llamaría a elecciones constituyentes para el 9 de agosto de 2026.

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego, 29/04/2026.- Este medio se manifestó siempre a favor de la reforma constitucional, sin importar las opiniones de quienes con el argumentos del costo y estar fuera de tiempo, no aportaron jamas un solo proyecto en medio de una provincia, donde se vive a un paso del feudalismo, privilegios y castas que deben terminarse. Los cargos vitalicios de funcionarios del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, la reelección infinita de los legisladores, las reelecciones de intendentes, y tantos otros temas que deben ser eliminados en pleno siglo XXI. Se necesita un recambio generacional, terminar con los asambleísmos, que pueden ser útiles, pero no determinantes en la toma de decisiones. El mundo ha cambiado y esa constitución actual ya tiene 36 años. no había ni celulares hace 3 décadas, no había computadoras. es un mundo antiguo.