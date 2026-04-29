Adorni en Diputados: el relato del “nuevo comienzo” y el ajuste más grande de la historia

Argentina 29/04/2026.- El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó en la Cámara de Diputados para cumplir con lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional: informar sobre la marcha del Gobierno. Su exposición, amparada en el artículo 202 del reglamento, se convirtió en un relato épico de reformas, ajustes y supuestos logros que, según él, marcan un “nuevo comienzo” para la Argentina.

El diagnóstico inicial

Adorni describió la herencia recibida en 2023 como una “crisis terminal”:

Inflación anual del 211,4%, reservas negativas por 12.000 millones de dólares.

Déficit fiscal de 15 puntos del PBI.

Un Estado “sobredimensionado” con 18 ministerios, 307 secretarías y 2.476 direcciones.

340.000 empleados públicos, 6 de cada 10 niños bajo la línea de pobreza y 8.239 piquetes en un año.

Rosario con una tasa de homicidios cinco veces superior al resto del país.

Según Adorni, el país “no tenía futuro” y estaba condenado por el populismo.

El relato de las reformas

El jefe de Gabinete sostuvo que el Gobierno emprendió “el ajuste más grande de todos los tiempos”, equivalente a 15 puntos del PBI, y lo presentó como un logro histórico:

Eliminación de nueve ministerios, 100 secretarías y 500 áreas duplicadas.

Reducción de más de 65.000 empleados públicos.

Cierre del INADI y eliminación de 29 fondos fiduciarios.

Ahorro anual superior a 250 millones de dólares.

Adorni celebró que “cada recorte en el Estado es más prosperidad futura para los argentinos” y defendió la aprobación del primer presupuesto con regla fiscal de la historia.

Los resultados que exhibió

El funcionario destacó que, tras dos años de gestión:

Argentina logró superávit fiscal en 2024 (1,8% del PBI) y 2025 (1,5%).

La inflación anual bajó de 211,4% en 2023 a 31,5% en 2025, “su nivel más bajo en siete años”.

La inflación mayorista mensual pasó de 54% en diciembre de 2023 a menos del 1% en febrero de 2026, con un registro deflacionario en mayo de 2025.

El crédito comenzó a expandirse y las tasas de interés bajaron.

Adorni insistió en que “ya pasamos la peor parte de la tormenta” y que el camino elegido es el correcto.

La narrativa política

El discurso estuvo atravesado por una fuerte carga ideológica:

Denunció una “operación golpista” del kirchnerismo y la izquierda durante la campaña electoral de 2025.

Señaló a empresarios prebendarios y medios de comunicación como responsables de corridas cambiarias y ataques financieros.

Reivindicó al presidente Javier Milei como líder que piensa en los próximos “10, 20, 30 años” y no en la próxima elección.

Conclusión

La exposición de Adorni en Diputados fue un relato de épica reformista, donde el ajuste se presenta como virtud y la reducción del Estado como sinónimo de prosperidad. Sin embargo, el propio funcionario reconoció que “los resultados todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana de todos los argentinos”.

En definitiva, el discurso buscó instalar la idea de que el Gobierno está refundando la Nación, aunque la realidad social —con caída del consumo, pérdida de empleos y crisis industrial en provincias como Tierra del Fuego— pone en duda que este “nuevo comienzo” sea compartido por la mayoría.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar