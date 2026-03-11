VUOTO Y MUÑIZ SICCARDI PARTICIPARON DE LA INAUGURACIÓN DEL HOTEL CITY CENTRO DE LA CADENA MARRIOTT EN USHUAIA

Ushuaia 11/03/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto junto a la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi participaron de la inauguración del hotel City Centro, perteneciente a la cadena internacional Marriott, ubicado en Gobernador Paz N° 260.

Durante el acto de apertura, autoridades municipales acompañaron a los socios y responsables del emprendimiento turístico que representa una nueva inversión privada en la ciudad y que contribuirá al fortalecimiento del destino Ushuaia, como uno de los principales polos turísticos del país.

Allí, el intendente Walter Vuoto felicitó a los inversores por la apertura del establecimiento y destacó el impacto positivo que generan este tipo de emprendimientos, agradeció por apostar a Ushuaia y por generar puestos de trabajo para los vecinos y vecinas”.

En ese marco, Pablo Chamas, uno de los socios del hotel, destacó la decisión de apostar por Ushuaia y señaló que el proyecto comenzó a gestarse hace algunos años a partir del potencial turístico de la ciudad. “Nosotros ya estamos asentados en la provincia de Tierra del Fuego, especialmente en Ushuaia y vimos una demanda turística creciente y una belleza natural impresionante, asique a partir de un estudio de mercado empezamos a trabajar en este proyecto”.

Finalmente, el empresario valoró el acompañamiento institucional del municipio y reiteró la importancia del trabajo conjunto. “Quiero agradecer al intendente porque es muy importante que lo público y lo privado trabajen en la misma dirección. Sin el acompañamiento del municipio esto no hubiese sido posible”, concluyó.