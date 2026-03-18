VUOTO RESPALDÓ LA INICIATIVA PARA AVANZAR EN UNA LEY DE EXPROPIACIÓN DE AIRES DEL SUR

Ushuaia 18/03/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo hoy un encuentro con delegados de la empresa Aires del Sur, en el que se abordó la crítica situación que atraviesan los trabajadores tras el pedido de quiebra de la firma y la suspensión de más de 140 empleados.

Durante la reunión, el intendente manifestó un fuerte respaldo a la iniciativa de avanzar en una ley de expropiación de la planta de producción, como herramienta para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores. En ese sentido, Vuoto se puso a disposición para acompañar las gestiones necesarias y promover, junto a los distintos niveles del Estado, una salida que permita preservar los puestos de trabajo y sostener la actividad industrial.

Los representantes gremiales expusieron el complejo escenario que afecta a las familias fueguinas, marcado por la falta de pago de salarios, la incertidumbre laboral y el impacto social que genera la paralización de la planta. Además, señalaron la preocupación por la ausencia de respuestas por parte de los nuevos propietarios de la empresa.

En ese marco, el intendente remarcó la importancia de defender la industria fueguina frente a un contexto adverso, y reafirmó el compromiso del Municipio de Ushuaia de acompañar cada instancia de diálogo y gestión que permita encontrar soluciones concretas al conflicto.

Finalmente, Vuoto reiteró que el Municipio continuará trabajando junto a los trabajadores y sus representantes para sostener el empleo y garantizar una salida que priorice a las familias afectadas.