Von Der Thusen trabaja en la expropiación de Aires del Sur

Rio Grande 18/03/2026.- El legislador Raúl Von Der Thusen presentó un proyecto de ley que busca declarar de utilidad pública para avanzar en la expropiación, en los términos de la Ley Provincial Nº 421, de las instalaciones, maquinarias y activos de la empresa Aires del Sur S.A. de la ciudad de Río Grande.

“La iniciativa surge como respuesta a la profunda incertidumbre en la que se encuentran los 140 trabajadores de la firma que hoy no son los responsables de la crisis financiera que atraviesa la misma , la cual ha derivado en el incumplimiento de obligaciones laborales y la paralización total de la producción”, informó el legislador.

Von Der Thusen fue categórico al señalar que la planta constituye un componente significativo dentro del entramado industrial de Tierra del Fuego y que su situación trasciende lo empresarial. “La preservación del empleo de las familias fueguinas afectadas, la continuidad de la producción y la estabilidad social constituyen objetivos que justifican plenamente la intervención estatal cuando se encuentran en riesgo”, sostuvo.

En este sentido, explicó que el proyecto también surge luego de la presentación formal realizada por los trabajadores ante las autoridades provinciales, donde solicitaron la intervención del Estado para evitar la desaparición de la unidad productiva. “Los trabajadores cuentan con el conocimiento técnico, la experiencia productiva y el compromiso necesario para sostener el funcionamiento de la planta industrial; durante años han sido ellos quienes han garantizado el desarrollo de los procesos productivos”, destacó.

Asimismo, precisó que “la normativa propuesta bajo el marco de la Ley Provincial Nº 421 alcanza no solo al inmueble, sino también a las herramientas, materias primas y los derechos sobre las marcas Electra y Fedders” y remarcó que el objetivo es que “el Estado pueda ceder la administración y explotación a los trabajadores organizados a través de cooperativas de trabajo o bajo la forma jurídica que ellos determinen”.

“Según comentaron los propios trabajadores afectados, tanto de la UOM como de ASIMRA, el promedio de antigüedad ronda los 10 años y hay quienes se vienen desempeñando desde hace 18 años cuando comenzó la producción”, señaló.

Finalmente, consideró que “permitir la desaparición de una unidad productiva de estas características sin acudir a las herramientas institucionales que permitan su recuperación, implicaría renunciar a la defensa del trabajo, desconocer la trayectoria de los operarios de Aires del Sur y también del desarrollo industrial de la provincia”.