Von Der Thusen solicitó al Embajador de China inversiones para Río Grande

Rio Grande 12/03/2026.- Durante el encuentro con el Embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei, el Legislador Raúl Von Der Thusen comentó que solicitó “formalmente avanzar no solo en mayores intercambios culturales sino también en términos económicos en lo que respecta a la gestión de inversores para la zona norte de la provincia”.

Von Der Thusen destacó la reunión que se realizó este martes en la Legislatura y remarcó la importancia de “poder generar estos intercambios teniendo en cuenta que nuestra provincia cuenta con un potencial único, tenemos muchísimos recursos propios para empezar a construir definitivamente una provincia con mejor identidad productiva y sin depender exclusivamente de las decisiones nacionales”.

“Estas reuniones también sirven para poder transmitirles en qué situación se encuentra la provincia. Hoy por hoy, una de las cosas que personalmente más me preocupa es la situación del empleo que está impactando muy fuerte en la provincia y sobre todo en Río Grande, donde se perdieron muchísimos puestos de trabajo”, expresó.

El Legislador agregó que “es por eso que uno aprovecha estas reuniones para poder compartirles no solo el potencial que tiene Río Grande, sino también la necesidad de lograr nuevas inversiones que generen mayor empleo genuino. La verdad que todo lo que expusimos fue recibido de manera muy positiva por la comitiva», indicó.

Finalmente, comentó que “el Embajador se comprometió en su visita que realizará este jueves en Río Grande a recorrer distintos sectores estratégicos de la zona norte para conocer más en detalle los recursos y el potencial que tiene la provincia”.