VISITA OFICIAL: EL GOBERNADOR MELELLA RECORRIÓ JUNTO AL EMBAJADOR DE CHINA Y SU COMITIVA LA OBRA DE LA NUEVA USINA EN USHUAIA

Tierra del Fuego 10/03/2026.- Es una inversión concreta que ya está en marcha y que cristaliza un trabajo durante los últimos años de fortalecimiento de relaciones del Gobierno Provincial con el país asiático. Este martes por la mañana la comitiva diplomática y empresarial tendrá una serie de reuniones junto al Gobernador con equipos técnicos de la provincia y con representantes del sector privado.

En el marco de una visita oficial diplomática a nuestra provincia, el Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, recorrió junto a Wang Wei, Embajador de la República Popular China en Argentina, la obra de la nueva usina de generación eléctrica en la ciudad de Ushuaia. Participó una amplia comitiva diplomática y empresarial del más alto nivel del país asiático. Acompañaron también funcionarios y funcionarias del Gobierno Provincial, representantes de cámaras del sector privado, asociaciones de taxis y remises, Legisladores, Concejales, autoridades de Terra Ignis y demás representantes de diversos sectores fueguinos.

La nueva usina permitirá multiplicar la generación actual dando previsibilidad por los próximos 30 años. Se construye a partir de un convenio entre Terra Ignis S.A y la empresa de capitales chinos Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., responsable del desarrollo del proyecto.

El Gobernador Melella comentó al respecto que “la visita del Embajador y su comitiva es muy importante para la provincia. Hoy estamos en el predio de la nueva usina, mañana vamos a estar reunidos trabajando con él en Casa de Gobierno, luego con los equipos técnicos de la provincia y de la Embajada, después se sumará el sector privado. El Embajador también va a recorrer toda la provincia, va a tener encuentros con los intendentes para que puedan charlar sobre las necesidades de cada una de la ciudades y lograr inversiones también, más allá de todas las que está proponiendo la provincia”

En relación a la obra de la nueva usina, el mandatario sostuvo que “la construcción ya comenzó con el movimiento de suelo que ustedes ven. En esta semana se está haciendo el cargamento final en China de los equipos y materiales para trasladarlos al puerto de Ushuaia”.

“Lo de hoy es muy muy significativo, porque es una inversión real, concreta, para solucionar un problema real de energía eléctrica que tenemos en Ushuaia. Pero con el embajador estamos trabajando también otras iniciativas de inversión. Queremos reactivar la petroquímica, inversión en infraestructura, en hidrocarburos, en vivienda, en la industria electrónica con gente de Huawei que ha venido para no depender solamente del mercado interno. Con el Embajador hace tiempo venimos trabajando para que vengan inversiones reales de empresas chinas que hoy son las que marcan el mercado”, recalcó.

La Ministra de Energía de la Provincia, Gabriela Castillo, explicó por su parte que “hoy nos encontramos en un predio de cuatro hectáreas, que anteriormente era una cava de extracción de áridos, que hemos venido trabajando para transformarlo en un espacio aprovechable. Aquí estará emplazada la nueva central eléctrica, cruzando el Río Olivia sobre la ruta 35”.

“Ya ha llegado un contenedor con los anclajes de los equipos que van a venir, los cuales están en un puerto en China prontos a ser embarcados una vez se cumplimenten los pasos legales correspondientes”, agregó.

Asimismo, la funcionaria subrayó que “es un proyecto estratégico que ya está en marcha, que está en ejecución y que nos permitirá responder al crecimiento de la ciudad, para garantizar la energía que permita sostener los nuevos eslabones de la ampliación de la matriz productiva de la zona sur de la provincia”.

Integran la delegación diplomática que acompaña al Embajador Xue Dongxiao, Consejera del Embajador, An Guanghui, Consejero de Comercio y Economía, Xie Zhicheng, Tercer Secretario e Intérprete, Zhu Yanjing, Agregada Comercial y Yang Duozhou, Agregado Diplomático.

> Fin del Mundo – Prensa y Difusión:

La delegación empresaria está conformada por Huang Weijun y Jing Zhenghui de Huawei Tech Investment Co Ltd, Zhang Junguo, Wang Zhiyong y Zhou Shujie del Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U, Song Xietao, Sun Demao y Zhan Puchun de Pesquera Latina S.A y Li Dacan de Austral Petróleo Gas y Electricidad S.A.