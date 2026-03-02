Villegas cuestionó el discurso de Melella y denunció “cero autocrítica” en la apertura de sesiones

Tierra del Fuego 02/03/2026.- El legislador provincial Pablo Villegas se pronunció tras la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura y apuntó con dureza contra el mensaje del gobernador Gustavo Melella, a quien acusó de evitar asumir responsabilidades por la situación de la provincia.

“Al gobernador le resultó más fácil echar culpas a terceros que asumir las propias por los serios problemas de gestión de su gobierno”, expresó Villegas a través de sus redes sociales. En ese marco, ironizó que en el discurso oficial “parece que el presidente de los Estados Unidos, el gobierno nacional, legisladores, ministros y hasta los empleados estatales son los culpables, menos él que conduce y tiene a cargo los destinos de Tierra del Fuego desde hace más de seis años”.

El parlamentario sostuvo que el mensaje evidenció “cero autocrítica” y cuestionó la ausencia de referencias a medidas de austeridad frente al contexto económico. En particular, señaló que no hubo menciones al gasto en el Laboratorio del Fin del Mundo, la denominada “Fábrica de Talentos”, los contratos de alquiler de inmuebles que calificó como “fastuosos” ni a los contratos de asesoramiento y publicidad.

Asimismo, remarcó que el mandatario “tampoco tuvo el coraje de renunciar a la reforma constitucional”, marcando diferencias con la agenda impulsada por el Ejecutivo provincial.

Finalmente, Villegas advirtió que el escenario que se proyecta para la provincia será complejo. “Sin lugar a dudas, va a ser un año complicado para los fueguinos”, concluyó.