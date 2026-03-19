Villegas advirtió sobre la crisis financiera y cuestionó la falta de un plan del Gobierno provincial

Ushuaia 19/03/2026.- El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, se refirió a la exposición del ministro de Economía ante la Legislatura y expresó su preocupación por la situación financiera de la provincia, al tiempo que cuestionó la ausencia de un programa de gobierno concreto para enfrentar la crisis.

En declaraciones a Radio Provincia, Villegas destacó en primer término la “predisposición” del ministro para concurrir al ámbito legislativo y brindar información, algo que consideró “positivo” en el marco de la relación institucional. Sin embargo, remarcó que los datos expuestos reflejan un escenario crítico.

“El ministro nos dijo que la provincia tiene un déficit mensual de 27.000 millones de pesos, una deuda flotante cercana a los 127.000 millones, deudas con proveedores, con la obra social y atrasos en la coparticipación a los municipios. Es una realidad muy preocupante”, sostuvo.

En ese contexto, el legislador alertó que el Gobierno evalúa herramientas financieras como la emisión de letras y la toma de deuda, además de una posible nueva tarifaria que podría implicar aumentos de impuestos. “No voy a acompañar más endeudamiento ni emisión de letras para repetir las mismas recetas que nos trajeron hasta acá”, afirmó.

Villegas fue enfático al señalar que el principal problema es la falta de un rumbo claro: “No hay un programa de gobierno que contemple medidas concretas para reducir el gasto público y ordenar las cuentas. Esa ausencia es lo que más preocupa”.

Asimismo, advirtió sobre las consecuencias sociales de la crisis: “Estamos ante un escenario en el que ni siquiera está garantizado el pago de salarios en tiempo y forma, e incluso se mencionó la posibilidad de pagos desdoblados”.

El legislador también cuestionó la falta de diálogo político por parte del Poder Ejecutivo. “Es imprescindible que el gobernador convoque a todos los bloques de la Legislatura a un diálogo serio, no para una foto, sino para trabajar en un plan que permita salir de esta situación”, remarcó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de avanzar en medidas concretas de reducción del gasto, mencionando entre ellas la revisión de estructuras estatales, alquileres, convenios y programas que, según indicó, “no se traducen en mejoras reales para la gente”.

Finalmente, Villegas advirtió que, de no mediar cambios urgentes, la situación podría agravarse aún más. “La provincia está en una situación muy delicada. Hace falta decisión política, un programa serio y diálogo institucional para evitar que esta crisis termine afectando aún más a todos los fueguinos”, concluyó.