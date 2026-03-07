VIDEO VERANO 2026: LA ANSV CONTROLÓ A MÁS DE 1 MILLÓN DE VEHÍCULOS Y SANCIONÓ A 3.672 CONDUCTORES ALCOHOLIZADOS

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) cerró la fiscalización del *Verano 2026* con 1.013.198 vehículos controlados en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país.
Los procedimientos se realizaron todos los días en 39 puestos estratégicos, definidos por el alto caudal vehicular y en articulación con provincias y municipios.
En total se labraron *23.527 infracciones*. Entre los datos más relevantes, los agentes detectaron *3.672 casos de alcoholemia positiva*, conductores que fueron retirados de circulación y que representaban un riesgo concreto en la vía pública.
También se registraron:
- 4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
- 2.668 conductores sin cinturón de seguridad
- 2.662 casos de falta de documentación
- 1.034 vehículos sin seguro obligatorio
- 1.075 patentes ausentes o adulteradas
Como resultado de los operativos, se *retuvieron 6.421 licencias de conducir* y *1.605 vehículos* por incumplimientos a la normativa.
Los controles son una herramienta clave para verificar que los conductores circulen cumpliendo las normas de tránsito. Estos operativos continuarán durante todo el año, a través de las bases operativas que el organismo mantiene desplegadas en el territorio nacional.
Los registros de alcoholemia positiva más altos:
- 3,05 gl/l – Corrientes
- 3,03 gl/l – Salta
- 2,84 gl/l – Entre Ríos
- 2,71 gl/l – Misiones
- 2,56 gl/l – Entre Ríos
