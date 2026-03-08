Video: «No es culpa del Gobierno las ventas» No apto cardíacos: cerró su negocio tras 8 años por la crisis pero igual defendió al gobierno

Consumo 08/03/2026.- Un video que se volvió viral en redes sociales generó indignación y desconcierto entre miles de usuarios. En la entrevista, una comerciante contó que tuvo que cerrar su negocio después de ocho años de trabajo debido a la fuerte caída de las ventas, en medio de la crisis económica, pero aseguró que eso no es culpa del gobierno.

La entrevista del cronista de C5N a esta comerciante que se ubicaba en pleno centro comercial de Lanús, se volvió viral en las redes sociales por la increíble respuesta de la mujer que evidentemente aún sigue esperando algo del gobierno que nunca va a llegar.

La comerciante aseguró que está cerrando su negocio luego de 8 años por la baja notable de las ventas, como también la suba de impuestos y alquiler que hacen del comercio una misión imposible.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue su explicación sobre las causas del cierre. Lejos de responsabilizar al gobierno de Javier Milei por la situación económica, la mujer aseguró que «el gobierno no tiene la culpa de que no haya ventas» y pidió «darle una oportunidad» a la gestión libertaria.

«Hay que darle una oportunidad, le están poniendo onda», sostuvo durante la entrevista, pese a que en el mismo testimonio confirmaba que su comercio había tenido que bajar la persiana definitivamente por la situación actual.

El video no tardó en viralizarse y generó una avalancha de reacciones en redes sociales.

Fuente: Diario registrado