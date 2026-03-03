VECINOS Y VECINAS YA DISFRUTAN DEL NUEVO PUNTO DE ENCUENTRO EN EL BARRIO CABO PEÑA

Rio Grande 03/03/2026.- La plaza “Mam”, nombre que en lengua Selknam significa “madre”, se encuentra ubicada en la intersección de las calles Holken y Yourka. Esta intervención reafirma una política activa de la gestión del intendente Martín Perez de poner en valor las plazas y espacios públicos en distintos barrios de la ciudad, entendiendo estos ámbitos como fundamentales para fortalecer el entramado social, fomentar hábitos saludables y consolidar espacios de encuentro seguros y de calidad para toda la comunidad.

Durante esta temporada, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande intensifica los trabajos en plazas, espacios verdes y arterias principales, consolidando un entorno más cuidado, accesible y seguro.

En esta oportunidad, el barrio Cabo Peña de la zona sur de Río Grande, cuenta con un nuevo punto de encuentro ubicado en Holken y Yourka. La plaza “Mam” posee nuevos juegos recreativos, sectores de estar con mesas y sillas, iluminación LED, veredas, parquización y la puesta en valor de una cancha de básquet, ampliando así las posibilidades de recreación y disfrute para todas las edades.

La apertura de este espacio se dio en el marco de la jornada “Tardes de Barrio”, donde las infancias pudieron disfrutar de los nuevos juegos, de castillos inflables y distintas propuestas recreativas.

Al respecto, Yamila, vecina del barrio Cabo Peña, expresó que “la plaza es muy linda y grande. Hace tiempo esperábamos contar con un espacio así y hoy ya podemos disfrutarlo. Es muy bueno para venir con los chicos o incluso para esperar el colectivo. Ojalá podamos cuidarla entre todos”.

Karina, vecina del barrio 15 de Octubre, comentó que “salimos de la feria con mi nieta y cuando vio el pelotero me dijo que quería venir. Me puse muy contenta porque ahora tiene este lugar para disfrutar cerca de casa y no tenemos que irnos más lejos. Es importante que la cuidemos, porque es de los niños y es la felicidad de ellos”.

Por su parte, María, barrio Cabo Peña, señaló que “me parece genial que hoy podamos contar con este nuevo espacio. Es necesario no solo para los niños y adolescentes, sino también para que las familias podamos compartir con nuestros hijos y nietos al aire libre”.

En tanto, Roberto, vecino del barrio, destacó que “es un espacio muy hermoso para que los chicos puedan venir a jugar. Hoy mi hija tiene un parque cerca de casa y eso es muy lindo”.

Esta obra fue realizada con fondos propios del Municipio de Río Grande, reflejando una gestión responsable y comprometida con la administración de los recursos públicos, que prioriza la inversión en infraestructura urbana y el fortalecimiento de los espacios comunes como pilares del desarrollo de la ciudad y de la calidad de vida de su comunidad.