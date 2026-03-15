“Van a llorar industria nacional y empleo”: el provocador posteo de Milei mientras crece el conflicto por la reforma laboral

Argentina 15/03/2026.- El Presidente difundió un video de un robot que prepara café y defendió la automatización con un ataque directo a quienes cuestionan el impacto de la tecnología en el trabajo. El mensaje llegó en plena tensión con los gremios, en medio de protestas sindicales y presentaciones judiciales contra los cambios impulsados por el Gobierno.

El presidente Javier Milei volvió a encender la polémica en redes sociales al celebrar el avance de la automatización en el trabajo y lanzar una advertencia contra quienes cuestionan el rumbo económico de su gestión. “Van a empezar a llorar industria nacional y empleo”, escribió al compartir un video que muestra a un robot preparando y entregando café dentro de un shopping porteño.

La publicación apareció en la red social X y fue acompañada por un extenso mensaje del mandatario, en el que defendió el progreso tecnológico y apuntó contra sectores sindicales, dirigentes opositores y organizaciones que rechazan la reforma laboral impulsada por su Gobierno.

El comentario se da en un momento de fuerte tensión entre el Ejecutivo y parte del movimiento obrero, tras la aprobación de la llamada “Ley de Modernización Laboral” y en medio de protestas sindicales que ya comenzaron a multiplicarse en distintas provincias.

Milei y el argumento del progreso tecnológico

En su mensaje, el Presidente apeló a una lógica económica clásica para justificar la automatización y su impacto en el empleo. “El progreso técnico desplaza a las actividades menos eficientes con bienes de mejor calidad a un menor precio”, sostuvo.

Según su visión, ese proceso termina liberando recursos que se vuelcan hacia sectores más productivos de la economía. “Ese ahorro permite destinar recursos a sectores más productivos y con ello el trabajo se mueve a nuevos sectores y con mayor paga”, agregó.

Milei también afirmó que el resultado final de esa dinámica sería positivo para el conjunto de la economía: “Mayores salarios, precios más bajos, mayor cantidad de bienes disponibles y mayor consumo tanto de bienes presentes como futuros”.

Sin embargo, el mandatario acompañó esa explicación con un fuerte ataque político. En el mismo posteo lanzó advertencias contra quienes cuestionan el rumbo de las reformas económicas y laborales.

“Hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualquiera de los ludditas locales y su odio al progreso”, escribió en referencia histórica a los movimientos que, en el siglo XIX, se oponían a la mecanización industrial.

Luego redobló la apuesta con un mensaje directo hacia sus críticos: “Los brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral van a empezar a llorar industria nacional y empleo”.

Javier Milei @JMilei

ALERTA ABASTO SHOPPING Hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualquiera de los ludditas locales y su odio al progreso. Los brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral van a empezar a llorar industria nacional y empleo. El progreso técnico desplaza a las actividades menos eficientes con bienes de mejor calidad a un menor precio. Ese ahorro permite destinar recursos a sector más productivos y con ello el trabajo se mueve a nuevos sectores y con mayor paga. Resultado: mayores salarios, precios más bajos, mayor cantidad de bienes disponibles y mayor consumo tanto de bienes presentes como futuros. Advertencia: cuidado con demagogos y nacionalistas de pacotilla que en nombre de defender el empleo y la industria nacional intentan esconder la corrupción de los políticos dando protección a empresaUrios ladrones y prebendarios. Cuyo resultado es menores salarios, mayores precios, menor consumo y oferta limitada de productos. Obviamente esto también aumenta la pobreza. Evidencia: 100 años de historia ARG.